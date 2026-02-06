«Να μ’ αγαπάς»: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00.

Όλες οι εξελίξεις της σειράς «Να μ’ αγαπάς» από τη Δευτέρα 9 έως Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 63

Η αποτυχημένη πώληση του Ομίλου πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις: αποκαλύπτεται ότι η υποψήφια αγοραστής ήταν άνθρωπος του Άγγελου και η συμφωνία τινάζεται στον αέρα, αφήνοντας τον Θεόφιλο εκτεθειμένο και οργισμένο.

Στο πατρικό, το οικογενειακό συμβούλιο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν ο Ορφέας ανακοινώνει πως φεύγει, ζητά διαζύγιο και αποκαλύπτει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος. Η Σοφία βλέποντας πως ο Θεόφιλος καταρρέει, πλησιάζει και πάλι τον Χάρη, λέγοντάς του πως το παιδί της Φωτεινής και του Ορφέα, δεν πρέπει να γεννηθεί.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 64

Η Σοφία πείθει τον Χάρη ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεφορτωθούν το μωρό που έρχεται. Η Φωτεινή για άλλη μία και τελευταία φορά απορρίπτει τον Ορφέα. Αυτός αποφασίζει να φύγει οριστικά από το Ναύπλιο. Μάκης και Στυλιανή σχεδιάζουν να φύγουν από το σπίτι.

Η Θεανώ εκβιάζει την Κατερίνα ότι θα μαρτυρήσει στον Θεόφιλο την σχέση της με τον Χάρη. Ο Θεόφιλος σε κρίση και προδομένος από την συμπεριφορά του Ορφέα, απαγάγει την Φωτεινή.

Την απειλεί και τα πράγματα ξεφεύγουν, με την Φωτεινή στο τέλος να δραπετεύει. Η Νικαίτη ενημερώνει τον Άγγελο για τις εξελίξεις κι αυτός, με τον Λευτέρη και τον Αχιλλέα μπουκάρουν στο σπίτι των Καλλιγάδων για εξηγήσεις.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 65

Η αποκάλυψη του Άγγελου ότι είναι ετεροθαλής αδερφός του Θεόφιλου λόγω του βιασμού της μάνας του από τον Χαρίλαο Καλλιγά σοκάρει όλη την οικογένεια Καλλιγά.

Ο Ορφέας φεύγει από το σπίτι παρά τις εκκλήσεις του Θεόφιλου να παραμείνει στο πλευρό του.

Προσπαθεί για άλλη μια φορά να προσεγγίσει τη Φωτεινή και να της ζητήσει συγγνώμη, αλλά η Φωτεινή είναι ανένδοτη. Ο Άγγελος καλεί τη Ζωή σε δείπνο, όπου της εξομολογείται τα αισθήματά του για κείνη.

Από την άλλη, η Σοφία πείθει τον Χάρη να προχωρήσουν μαζί σε ένα σχέδιο, ώστε να μην επιτρέψουν να γεννηθεί το μωρό της Φωτεινής. Έτσι, όταν η Φωτεινή μπαίνει στο αμάξι μαζί με την Άννα, για να επισκεφθεί τον γυναικολόγο, ένα παλιό σαράβαλο που οδηγεί ο Χάρης ετοιμάζεται να πέσει επάνω της.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 66

Το σχέδιο της Σοφίας και του Χάρη αποτυγχάνει, καθώς η Άννα και η Φωτεινή βρίσκονται εγκλωβισμένες στο αμάξι στο χείλος του γκρεμού. Η Ζωή μαθαίνει ότι ο Άγγελος εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι του Θεόφιλου και απογοητεύεται από τη συμπεριφορά του.

Η Νικαίτη και η Εβίτα προσπαθούν να πείσουν τον Θεόφιλο να φέρει πίσω τη Ζωή και ο Θεόφιλος δίνει τα ηνία της επιχείρησης στον Χάρη.

Ο Ορφέας και ο Λευτέρης μαθαίνουν για το τροχαίο των κοριτσιών από τη Σοφία και τρέχουν για βοήθεια. Η Φωτεινή δεν είναι διατεθειμένη ναενδώσει στις προσπάθειες του Ορφέα για επανασύνδεση. Η Σοφία δέχεται εκβιασμό από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό.