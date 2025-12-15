«Προφανώς υπάρχει πρόοδος στην Ελλάδα. Όμως έχουμε σοβαρά δομικά κενά. Κάναμε βήματα τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς όμως βάθος και προγραμματισμό. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται 27η στις 27 χώρες της ΕΕ στο Innovation Scoreboard, επειδή δεν επενδύσαμε όσο έπρεπε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι το ακριβό και αργό internet, ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το τρίτο αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, με σοβαρά στρατηγικά προβλήματα σε έργα που σχεδιάστηκαν, ανακοινώθηκαν, μπήκαν σε προγραμματισμό και πέντε χρόνια μετά αναθεωρούνται ή αποσύρονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι πιο κομβικός από ποτέ. Δεν είναι απλώς ένας κοινωνικός εταίρος που θέτει ερωτήματα. Συνεισφέρει το 8% του ΑΕΠ και αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της κοινωνίας, που διαπερνά όλους τους τομείς πολιτικής και κοινωνίας. Ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι προαιρετικός· είναι προϋπόθεση. Ο ΣΕΠΕ είναι στρατηγικός εταίρος.

Κλείνοντας, τόνισαε ότι η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η Παιδεία. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται βαθιά αλλαγή, εδώ και τώρα. Μια εκ βάθρων αλλαγή στη λογική, αυτό που εμείς ονομάζουμε «Αριστοτέλης και Τεχνητή Νοημοσύνη». Αλλαγή σπουδών από την 1η Δημοτικού. Η ώσμωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αναγκαία, ώστε οι νέες γενιές να μπορούν να κυριαρχούν στις μηχανές, αξιοποιώντας τα χαρίσματα που καμία μηχανή δεν διαθέτει.