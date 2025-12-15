Ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας χαρακτηρίζει ο Σάκης Αρναούτογλου την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εφαρμογή των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στα αεροδρόμια.

Η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί «ένα ηχηρό καμπανάκι για τη σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια της κυβέρνησης», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι παρά τις ξεκάθαρες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και την καταληκτική προθεσμία από τον Δεκέμβριο του 2020, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει εφαρμόσει κρίσιμες διαδικασίες ασφάλειας σε 44 άκρα διαδρόμων ελληνικών αεροδρομίων.

Οι διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων, τη μείωση των καθυστερήσεων, τη βελτίωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αερομεταφορών, υπογραμμίζει ο Σάκης Αρναούτογλου. Ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, η απουσία τους δημιουργεί πραγματικούς κινδύνους για επιβάτες και πληρώματα, συμπληρώνει.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι ακόμη και μετά την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2024 και την αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024, οι ελληνικές αρχές δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν επαρκή στοιχεία συμμόρφωσης ούτε να εφαρμόσουν ουσιαστικά διορθωτικά μέτρα. Αυτή η καθυστέρηση εκθέτει διεθνώς τη χώρα και υπονομεύει τη θεσμική της αξιοπιστία, τονίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών και η σοβαρή διαχείριση των δημόσιων υποδομών δεν μπορεί να τίθενται σε δεύτερη μοίρα.

Η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με γνώμονα την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.