Με την ερώτηση «Τι νέα πρόεδρε» και απάντηση την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη όταν διαλέγει γραβάτα, το νέο βίντεο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο TikTok είναι απολαυστικό.

Λίγο παρασκήνια και στη συνέχεια πολιτική γραμμή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού έχει διαλέξει τη σωστή γραβάτα, την πράσινη και όχι την μπλε, χαμογελά στην κάμερα και λέει «Νέα μέρα για την δημοκρατική παράταξη. Περίπου 175.000 πολίτες έδωσαν χθες ηχηρό παρών, στις εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα για το παρόν και το μέλλον.

»Την Ελλάδα που αξίζουμε δεν θα μας την χαρίσουν, θα την κερδίσουμε μαζί. Έτσι για την αλλαγή», τονίζει, κλείνοντας το βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται πως την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη στο ξενοδοχείο Divani Caravel.