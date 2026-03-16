Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και με τη συμμετοχή του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στα ενδιαφέροντα και το αν θα συμμετάσχει στην Επιτροπή ο πρώην πρύτανης Θ. Πελεγρίνης, για τον οποίο υπήρξε η έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου.

Όλα δείχνουν πως, στο συγκεκριμένο θέμα, ο Ν. Ανδρουλάκης «θα αδειάσει» την Άννα Διαμαντοπούλου και θα στηρίξει τον Κώστα Σκανδαλίδη.

ΥΓ: Σε κάθε περίπτωση, οι εσωκομματικές ισορροπίες δεν διαταράσσονται, πλην όμως στις σχέσεις Νίκου και Άννας υπάρχει μια... ψυχρασία!

Β.Σκ.