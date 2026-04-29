Με μαχαίρι και θήκη όπλου πόζαρε ο Κόουλ Τόμας Άλεν, μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου του.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, έβγαλε selfie λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα.

Στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 31χρονος ποζάρει μπροστά από καθρέφτη στο δωμάτιο του Washington Hilton όπου έμενε, φορώντας μαύρο παντελόνι και πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, ενώ είχε πάνω του μαχαίρι, τσάντα πυρομαχικών και θήκη όπλου.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια και τα όπλα που είχε πάνω του.

Οι νέες πληροφορίες προέκυψαν από έγγραφο που κατέθεσαν οι εισαγγελείς, οι οποίοι θέλουν ο Άλεν να παραμείνει υπό κράτηση. Η σχετική ακρόαση είναι προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις αρχές,ο Άλεν μπήκε επανειλημμένα στο ίντερνετ εκείνο το βράδυ, στις 25 Απριλίου, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων το live από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαινε από το αυτοκίνητό του, στο Hilton. Επίσης, περίπου στις 20:30 στάλθηκαν προγραμματισμένα emails με συνημμένο αρχείο που είχε τίτλο «Συγγνώμη και εξήγηση». Στη συνέχεια, κατέβηκε από το δωμάτιό του και προσπάθησε να φτάσει στην αίθουσα του δείπνου.

«Σκόπευε να σκοτώσει και πυροβόλησε με το κυνηγετικό όπλο του, ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει την ασφάλεια και να επιτεθεί στον στόχο του. Με απλά λόγια, ο κατηγορούμενος αποτελεί ασυνήθιστα σοβαρό κίνδυνο για την κοινότητα εάν αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης. Η έλλειψη ποινικού μητρώου και άλλες προσωπικές περιστάσεις δεν αλλάζουν αυτό το συμπέρασμα», έγραψε ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τσαρλς Τζόουνς.

Ο Άλεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων και για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ. Ο 31χρονος δήλωσε αθώος.

Πληροφορίες- Φωτογραφίες: AP