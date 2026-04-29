Ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για νέα χτυπήματα στο Ιράν.

Στρατιωτικός διοικητής του ιρανικού ναυτικού δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, από την πλευρά του Αραβικού Πελάγους, δηλώνοντας ότι θα λάβει «γρήγορη δράση» εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν εκ νέου.

Οι δηλώσεις ήρθαν σε συνέχεια σχεδίων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου.

Πάντως το Ομάν αναφέρει ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης του, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο αξιωματούχοι «τόνισαν τη σημασία της εντατικοποίησης των διεθνών προσπαθειών για την επανέναρξη της ασφάλειας, της προστασίας και της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου». Τα δύο μέρη «τόνισαν επίσης την ανάγκη ΗΠΑ και Ιράν να επιδείξουν την απαιτούμενη ευελιξία προκειμένου να επιτύχουν πρακτικές λύσεις για την επίλυση των διαφορών και την ιεράρχηση των κοινών συμφερόντων».