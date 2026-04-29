«Δεν έχουμε λάβει τίποτα ακόμα, το θέμα δεν είναι τα χρήματα», είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Οι ΗΠΑ ακόμα οφείλουν χρήματα στον ΠΟΥ, τα οποία πρέπει να καταβάλουν προκειμένου να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό, όρος που έχει βάλει η ίδια η χώρα.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προειδοποίηση ενός έτους, για την αποχώρηση των ΗΠΑ.

«Σε ό,τι αφορά στις οφειλές των ΗΠΑ, η αποχώρηση της χώρας έχει δύο όρους: η προειδοποίηση ενός έτους, κάτι που τηρήθηκε και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Ελπίζουμε ότι θα το κάνουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε λάβει τίποτα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Η οφειλή των ΗΠΑ- του μεγαλύτερου χρηματοδότη του Οργανισμού- εκτιμάται σε περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ.

«Για να είμαι ειλικρινής, το θέμα δεν είναι τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι η υγειονομική ασφάλεια χρειάζεται καθολικότητα και οι ΗΠΑ, αποχωρώντας, κάνουν λιγότερο ασφαλή τον εαυτό τους και τον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, δεν εστιάζουμε στα χρήματα, αλλά στο να βοηθήσουμε τις ΗΠΑ να κατανοήσουν και να επανεξετάσουν. Όπου υπάρχει κενό, ο ιός νικά. Είναι τόσο απλό», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως η παγκόσμια συνεργασία και αλληλεγγύη είναι η καλύτερη απάντηση.

Η αμερικανική σημαία πλέον δεν κυματίζει έξω από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη, ωστόσο, η ετήσια συνέλευση των κρατών μελών θα αποφασίσει για την αποχώρηση των ΗΠΑ στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 18-23 Μαΐου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το καταστατικό του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης. Ωστόσο, όταν εντάχθηκε στον ΠΟΥ το 1948, οι ΗΠΑ διατήρησαν το δικαίωμα της αποχώρησης, με την προϋπόθεση να προειδοποιήσουν έναν χρόνο νωρίτερα και να εκπληρώσουν πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για αυτό το οικονομικό έτος.

Πηγή: France 24/ AFP