Σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον, η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πέρασε ένα κρίσιμο εμπόδιο στη Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Η Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας ενέκρινε την υποψηφιότητα με ψήφους 13 υπέρ και 11 κατά, σε μια αυστηρά κομματική διαδικασία, γεγονός που συνιστά ιστορικό προηγούμενο για αντίστοιχες επιλογές διοικητή της κεντρικής τράπεζας. Όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι τάχθηκαν υπέρ της επιλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Δημοκρατικοί την καταψήφισαν.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην επιτροπή, άσκησε δριμεία κριτική λίγο πριν την ψηφοφορία, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη επιβεβαίωση του Γουόρς θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της Fed από την εκτελεστική εξουσία. Όπως δήλωσε, «ο πρόεδρος επιχειρεί να αποκτήσει έλεγχο στην κεντρική τράπεζα σε μια περίοδο που η οικονομία εμφανίζει σημάδια στασιμοπληθωρισμού».

Η έγκριση της υποψηφιότητας ήρθε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της τελευταίας, ενδεχομένως, απόφασης επιτοκίων υπό τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει στάση αναμονής, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και οι γεωπολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τις τιμές.

Η πορεία της υποψηφιότητας Γουόρς επηρεάστηκε και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εγκαταλείψει ποινική έρευνα κατά του Πάουελ και της Fed, που αφορούσε υπερβάσεις κόστους σε έργο ανακαίνισης της έδρας της τράπεζας. Η έρευνα είχε προκαλέσει αντιδράσεις και είχε θέσει υπό αμφισβήτηση τη στήριξη Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, μεταξύ των οποίων και ο Θομ Τίλις, ο οποίος τελικά ήρε τις επιφυλάξεις του μετά την απόσυρσή της.

Η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια της Γερουσίας αναμένεται την εβδομάδα της 11ης Μαΐου. Με τους Ρεπουμπλικανούς να διαθέτουν πλειοψηφία 53 εδρών, ο Γουόρς χρειάζεται απλή πλειοψηφία για να επιβεβαιωθεί, σε μια διαδικασία που ενδέχεται να καταγραφεί ως μία από τις πιο κομματικά διχασμένες στην ιστορία της επιλογής επικεφαλής της Fed. Πιθανή στήριξη από Δημοκρατικούς, όπως ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, θα μπορούσε ωστόσο να μετριάσει την ένταση της αντιπαράθεσης.