Απάντηση στη πρόταση ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας έδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Λαϊκιστική χαρακτηρίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32-35 με πλήρεις αποδοχές, η οποία κατατέθηκε λίγο πριν την Πρωτομαγιά. Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια πρωτοβουλία οδηγεί σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εξηγεί βάσει ποιων στοιχείων και μελετών αυτή διαμορφώθηκε. Θέτει, μάλιστα, ερωτήματα για τις επιπτώσεις στα ασφαλιστικά έσοδα, στη φορολογική βάση και στην πραγματική οικονομία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσιάζεται κανένας αριθμός, σχέδιο ή αίσθηση ευθύνης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων για λιγότερες ώρες εργασίας, αλλά μέσα από επενδύσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση, κίνητρα και ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο μετακυλίεται στην οικονομία και τελικά στους ίδιους τους εργαζόμενους, μέσω αύξησης τιμών, αδήλωτης εργασίας και κλεισίματος επιχειρήσεων. Το Υπουργείο αποδίδει αυτή τη λογική σε μια «διαχρονική συνταγή» του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ωραία λόγια χωρίς στοιχειοθέτηση και ευθύνη.

Αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη υιοθετηθεί σύγχρονα εργαλεία ευελιξίας, όπως η δυνατότητα τετραήμερης πλήρους απασχόλησης, που προσφέρει επιπλέον ημέρα ανάπαυσης χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγική ισχύς της οικονομίας, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη ρύθμιση το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει «όχι».

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ιστορία της χώρας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στη δημιουργία 563.000 νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5% και του μέσου μισθού κατά 20%, ο οποίος πλέον ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και στο γεγονός ότι ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ το 2025 έφτασε στο 16,9%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταλήγοντας, το υπουργείο τονίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από «ωραία λόγια», αλλά από σοβαρότητα, ρεαλισμό, σχέδιο και σταθερότητα.