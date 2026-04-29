Ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε, ίσως, τη σφοδρότερη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει εξαπολύσει τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας.

Το μήνυμα ότι η δημιουργία του νέου πολιτικού του φορέα βρίσκεται προ των πυλών, έστειλε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι σύντομα θα ξεκινήσει η «μάχη» ώστε να επέλθει στη χώρα να επέλθει η πολιτική αλλαγή.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικές αιχμές την ακρίβεια, το «τσάκισμα» του Κράτους Δικαίου και τη στήριξη της ολιγαρχίας, προτάσσοντας τις δικές του προγραμματικές προτάσεις για ένα νέο, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

«Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά»

Ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος όσων αφορά το πολιτικό του μέλλον, κατά την τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης». Όπως είπε, η «Ιθάκη» δεν είναι μόνο ένας τόπος επιστροφής. «Είναι και θέλησα να είναι, ένας οδικός χάρτης για το σήμερα και το αύριο. Μια δήλωση ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Από όλους μας. Και από μένα βέβαια».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως αυτό θα γίνει σε νέες συνθήκες, με νέες μορφές, νέους σχηματισμούς, νέα πρόσωπα, νέες αναζητήσεις, «αλλά με τους ίδιους πάντα στόχους: Δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε τη χώρα. Για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε. Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», είπε κλείνοντας την ομιλία του και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους υποστηρικτές του.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στο πως θα μπορέσει ο προοδευτικός κόσμος να βάλει τη χώρα σε μια διαφορετική πορεία, με προοπτική και ασφάλεια για τους πολλούς. «Η απάντηση δεν είναι αφηρημένη. Υπάρχει η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή και πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έθεσε, μάλιστα, και τον στόχο, που όπως σημείωσε είναι το «να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Να τα αλλάξουμε όλα λοιπόν. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτό «φωνάζει» η πραγματικότητα».

Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, υποστηρίζοντας πως σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία. «Μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων. Που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Αυτό προτείνουμε. Αυτό προετοιμάζουμε».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στις νέες και στους νέους, στους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους, στους αγρότες και τους επαγγελματίες, στους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης.

«Είναι η δική σας προσπάθεια. Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη. Και αξίζει τον κόπο και το χρόνο μας», υπογράμμισε στη συνέχεια.

«Μετωπική» επίθεση σε Μητσοτάκη

«Αυτοί κυβερνούν πλέον με όρους και κανόνες όχι μιας κυβέρνησης έστω αφοσιωμένης να εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα. Αλλά με όρους μαφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «η ασύστολη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, η καταβαράθρωση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, η εκτίναξη της διαφθοράς αλλά και των ανισοτήτων, δεν είναι κανονικότητα».

«Είδαμε και το διαβόητο επιτελικό κράτος που εξελίχθηκε σε κράτος εξυπηρετήσεων της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Σε κράτος φθοράς και διαφθοράς. Ζητείται λοιπόν εντιμότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία, παντού. Μια ηθική επανάσταση, υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την πατρίδα μας. Και ναι. Αυτά μπορούμε να τα εγγυηθούμε», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Για υποκλοπές

Ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε ειδική αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να κλείσει άρον, άρον την υπόθεση, παρά τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στη δίκη – αλλά και μετά από αυτή.

«Προέκυψαν νέα συγκλονιστικά στοιχεία στη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών, ανάμεσά τους και του ιδιοκτήτη της εταιρίας που διέθετε στην Ελλάδα το διαβόητο Predator.

Δύο χιλιάδες σελίδες έστειλε στον Άρειο Πάγο το δικαστήριο που τους καταδίκασε σε βαρύτατες ποινές, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση για εγκληματικές πράξεις, όπως κατασκοπεία. Και εμπλοκή πολιτικών. Και τι έκανε ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;Αποφάσισε σε χρόνο μηδέν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει πάλι την υπόθεση.

Μπορεί ο ίδιος ο Ντίλιαν της Intellexa να δήλωσε δημόσια ότι η εταιρία του διαθέτει το λογιστικό παρακολουθήσεων μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη επιμένει ότι «αναντίλεκτα» -δική τους η λέξη- δεν υπάρχει καμιά εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο.

Μένω άφωνος, ήταν το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου για την απόφαση αυτή. Κι όταν έντιμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε με όλη μας τη φωνή να καταγγείλουμε και το έγκλημα και τη συγκάλυψη».

Προγραμματική «πρόβα»

Με μια προγραμματική «πρόβα» για το επόμενο πολιτικό βήμα του Αλέξη Τσίπρα, έμοιαζε η σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεδίπλωσε ένα μεγάλο τμήμα των προτάσεων για την προοδευτική διακυβέρνηση, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει ως την εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για την ακρίβεια, παρουσίασε άμεσα μέτρα ανακούφισης και μόνιμης παρέμβασης στην αγορά, με:

-Υποχρεωτική διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας στην διατροφική αλυσίδα.

-Ένα ψηφιακό Δημόσιο παρατηρητήριο τιμών ώστε να είναι εφικτός ο αυστηρός έλεγχος σε κάθε βήμα στην αλυσίδα, από την παραγωγή ως τη λιανική.

-Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων στα βασικά αγαθά.

-Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από 13% σε 6%.

-Μείωση στη φορολογία των καυσίμων.

Για την κατοικία:

-Δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας.

-Αυστηρό έλεγχο των αδειών Airbnb, ιδίως για τις εταιρίες που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.

-Ειδικά στεγαστικά εργαλεία για νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές.

-Κατάργηση της κατοικίας για την απόκτηση γκόλντεν βίζας.

-Ειδικό φόρο στην αγορά κατοικιών από μη κατοίκους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά σε παρεμβάσεις για την αλλαγή του κράτους.

Για ΔΕΗ

«Ανέδειξα προχθές ένα θέμα που δεν θα δείτε και δεν θα διαβάσετε στα ΜΜΕ. Γιατί η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με χρήμα τη διαφημιστική αγορά.Και γιατί δεν το αναδεικνύουν, είτε από άγνοια είτε από συμφέροντα, τα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης.

«Γι’ αυτό και σήμερα έχουμε έτοιμο σχέδιο για: Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή. Για να διασφαλίσουμε ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να θερμαίνεται/ψύχεται επαρκώς σε ένα προσιτό κόστος».

Η ομιλία Τσίπρα

