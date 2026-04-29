«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 23:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη ανησυχεί για την υγεία του Απόστολου, η Ιουλία στέκεται στο πλευρό της Μαριέττας, η Ασπασία αποφασίζει να γυρίσει στην Καλαμάτα με βαριά καρδιά, η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με άλλη μία κρίση του Ηλία και η Μαγδαληνή συναντά τον ανταγωνιστή των Σκλαβοδήμων.

51ο Επεισόδιο

Η Ιουλία βρίσκεται στο πλευρό της Μαριέττας στο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς της μητέρας της στην Αθήνα, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους που δεν μπορεί πια να αγνοήσει.

Η Ασπασία αποχαιρετά τη Ρόδο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Καλαμάτα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη σκέψεις και εκκρεμότητες που άφησε ανοιχτές.

Η Μελισσάνθη ανησυχεί έντονα για την υγεία του Απόστολου, ενώ η ξαφνική εμφάνιση ενός προσώπου από το παρελθόν του στο σπίτι τους φέρνει όλους μπροστά σε μια αμήχανη συνύπαρξη που αλλάζει τις ισορροπίες.

Η Πολυξένη αιφνιδιάζεται ευχάριστα από ένα δώρο που της ανοίγει την προοπτική μιας πιο ανεξάρτητης καθημερινότητας, την ώρα που οι εντάσεις στο επαγγελματικό της περιβάλλον δεν λένε να κοπάσουν.

Η Μαγδαληνή, αισιόδοξη για τον επικείμενο γάμο της, προχωρά σε μια συνάντηση που σχετίζεται άμεσα με το μέλλον της και την οδηγεί να καθυστερήσει μια απόφαση που θεωρούσε δεδομένη.

H Ασπασία αποχαιρετά την Ιουλία

Η συνάντηση της Μαγδαληνής με τον Σινάνη

Η Πολυξένη μαθαίνει για το παρελθόν του Ηλία και ταράζεται

