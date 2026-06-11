Το Μαρόκο κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 το Σάββατο (13/06) απέναντι στη Βραζιλία.

Σημαντικό πλήγμα για την εθνική ομάδα του Μαρόκου λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς εκτός αποστολής έμειναν την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού οι Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί της Ρεάλ Μπέτις και ο Ναγιέφ Ακέρντ της Μαρσέιγ.

Το Μαρόκο κάνει την πρεμιέρα του στη διοργάνωση το Σάββατο (13/06) απέναντι στη Βραζιλία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μοχάμεντ Ουαχμπί να αντικαθιστά τους Εζαλζουλί και Ακέρντ με τον εξτρέμ Αμίν Σμπάϊ και τον στόπερ Μαρβάν Σααντάν.

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Οι Εζαλζουλί και Αγκέρντ αποτελούν βασικούς παίκτες για τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», τα οποία στοχεύουν ψηλά στη φετινή διοργάνωση μετά την ιστορική τρίτη θέση στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Ο 25χρονος Σμπάϊ αγωνίζεται στη γαλλική Ανζέ και μετράει μόλις 2 συμμετοχές με το Μαρόκο, ενώ ο 34χρονος Σααντάν αγωνίζεται στην Αλ Φατέχ και έχει φορέσει 17 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο.