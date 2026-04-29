Τι αποκάλυψε το Dnews - Ποιοι παίρνουν σειρά.

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεταγραφή στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει.

Όπως σας ενημέρωσε την Τρίτη το Dnews είναι θέμα χρόνου η μετακίνηση στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Φαραντούρη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την Νίνα Κασιμάτη ενώ η περίπτωση της

Θεοδώρας Τζάκρη θα ανακοινωθεί κοντά στο χρόνο των εκλογών ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσεις.

Έγραψε το «Dnews»:

«Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αρχίσει το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει μεταγραφές που είναι εδώ και καιρό "κλεισμένες". Για παράδειγμα, είναι θέμα χρόνου να επικυρωθεί η μετακίνηση του Νικόλα Φαραντούρη στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή το απόγευμα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου, ο κ. Φαραντούρης μιλούσε μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε εκδήλωση στην Εύβοια. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος και για την Νίνα Κασιμάτη, η οποία κατά ασφαλείς πληροφορίες έχει ήδη συνεννοηθεί με τον κ. Ανδρουλάκη για το πως θα γίνει η μετακίνησή της στο ΠΑΣΟΚ. Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν στα σκαριά και άλλα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να παραγνωρίζουν και τον κίνδυνο των αντιδράσεων. Για αυτό και εκτιμάται πως κάποια πρόσωπα που θεωρούνται φορτισμένα, όπως για παράδειγμα η Θεοδώρα Τζάκρη, θα ανακοινωθούν κοντά στο χρόνο των εκλογών προκειμένου να περιοριστούν οι αντιδράσεις».

Τ.Τε.