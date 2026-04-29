Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση, που δημιουργήθηκε την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι η σχέση τους παραμένει ισχυρή παρά την έντονη δημόσια διαμάχη για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά την άποψή μου, πιο καλή από ποτέ», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου. «Εξακολουθούμε να είμαστε, για να το θέσω στα αμερικανικά αγγλικά, σε καλούς όρους επικοινωνίας».

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε την πρόσφατη κριτική του για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου, παρά ως απάντηση στην ηγεσία του Τραμπ. «Υποφέρουμε σημαντικά στη Γερμανία και στην Ευρώπη από τις συνέπειες του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ», είπε, επισημαίνοντας την οικονομική πίεση και το αυξανόμενο κόστος στην ενέργεια.

Ο συμφιλιωτικός τόνος του Μερτς ακολουθεί μετά την άμεση επίθεση του Τραμπ αργά την Τρίτη, όπου ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, πως «Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι ΟΚ να έχει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Δεν ξέρει τι λέει!».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα οδηγούσε σε μία κατάσταση όπου όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος, πριν στραφεί στην οικονομία της Γερμανίας: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και με άλλους τομείς!» τόνισε.

Η ανάρτηση Τραμπ ήταν η απάντησή του σε δηλώσεις του Μερτς τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια σχολικής επίσκεψης στη δυτική Γερμανία, ο Μερτς είπε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονταν» από το Ιράν και πως έχουν μπει στον πόλεμο χωρίς μια βιώσιμη στρατηγική εξόδου, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενα ζητήματα στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Μερτς σημείωσε επίσης ότι η σύγκρουση ήταν επιζήμια για την οικονομία της Γερμανίας, λέγοντας ότι «μας κoστίζει πολλά χρήματα».

Το Βερολίνο έχει επίσης αντιδράσει επιχειρησιακά. Η Γερμανία απέρριψε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για διατλαντική στρατιωτική εμπλοκή, επιμένοντας ότι η σύγκρουση «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ» και έχει προσφέρει μόνο έναν περιορισμένο ρόλο, συμπεριλαμβανομένων των ναρκαλιευτικών για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Με πληροφορίες του Politico