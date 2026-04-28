«Δεν είναι να απορείς που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα», σχολίασε ο Τραμπ.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, λόγω της υποδοχής του βασιλιά Καρόλου, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε τον χρόνο να επιτεθεί στον Φρίντριχ Μερτς, λόγω των δηλώσεών του για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Δεν ξέρει τι λέει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, αναφερόμενος στον Γερμανό καγκελάριο. «Δεν είναι να απορείς που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά, όσο και από άλλες απόψεις» σχολίασε.

Η ανάρτηση Τραμπ κατά Μερτς

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι ΟΚ να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει. Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη, ή πρόεδροι, θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι να απορείς που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά, όσο και από άλλες απόψεις».

Οι δηλώσεις Μερτς που εκνεύρισαν τον Τραμπ

Τη Δευτέρα, σε μια σπάνια κριτική στην Ουάσινγκτον, ο Φρίντριχ Μερτς είπε πως οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ξεκάθαρα, οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική… Το πρόβλημα σε συγκρούσεις όπως αυτή, είναι πάντα ότι δεν πρέπει μόνο να μπεις, αλλά και να ξαναβγείς. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν, για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ. Οπότε, όλη αυτή η επίθεση είναι απερίσκεπτη, τουλάχιστον», επεσήμανε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ακόμα, επεσήμανε ότι οι Ιρανοί «προφανές είναι πολύ ικανοί στις διαπραγματεύσεις, ή μάλλον στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ και μετά να φύγουν χωρίς αποτέλεσμα. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης. Και ελπίζω αυτό να σταματήσει το ταχύτερο δυνατόν», πρόσθεσε.