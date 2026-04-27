«Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας δήλωσε πως το Ιράν έχει εμφανιστεί πιο ανθεκτικό από ό,τι περίμεναν οι ΗΠΑ και προειδοποίησε ότι η σύγκρουση κλιμακώνεται χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Πρόσθεσε πως ένα «ολόκληρο έθνος» έχει εξευτελιστεί από την Τεχεράνη και διευκρίνισε πως η Ουάσινγκτον φαίνεται να μην έχει σαφή στρατηγική ενώ αμφισβήτησε τι είδους έξοδο θα μπορούσαν να επιδιώξουν οι ΗΠΑ.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν πραγματικά πειστική στρατηγική ούτε στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο στο Μάρσμπεργκ, μια πόλη στην περιοχή καταγωγής του, το Σάουερλαντ.

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι πάντα πως: δεν χρειάζεται απλώς να μπεις, πρέπει να βγεις κιόλας. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ. Προς το παρόν, δεν βλέπω ποια στρατηγική διέξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί σαφώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια - ή δεν διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια», είπε.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

Με πληροφορίες της DW