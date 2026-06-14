Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρέμβαση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Skynews, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση ως ενέργεια που «δεν έπρεπε να είχε συμβεί», υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς – όπως ανέφερε – οι διεθνείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται κοντά σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, τονίζοντας ότι τόσο το Ισραήλ όσο και άλλοι δρώντες στην περιοχή θα πρέπει να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα παράθυρο διπλωματικής ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί.

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«Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει επίσης να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του με ιδιαίτερα δραματικό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η παρούσα συγκυρία θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για μια μακροχρόνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης – ας μην την ακυρώσουμε!»

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