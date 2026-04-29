Ο ΠΑΟΚ «κατέρρευσε» στο τρίτο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα από την Μπιλμπάο.

Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ στη χώρα των Βάσκων, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 89-74 από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τους Ισπανούς να κατακτούν τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και προηγήθηκε ακόμη και με +6 (9-15), κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-23. Ωστόσο, η Μπιλμπάο αντέδρασε, πήρε το προβάδισμα πριν το ημίχρονο (43-41) και κυριάρχησε πλήρως στο δεύτερο μέρος.

Καθοριστικό σημείο ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» ένα επιμέρους 28-8 από το 49-49, αποκτώντας διαφορά ασφαλείας. Στην τέταρτη περίοδο η ψαλίδα άνοιξε μέχρι και το +20 (77-57), με τον ΠΑΟΚ να μην βρίσκει απαντήσεις.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά των 6 πόντων που είχε αποκτήσει στον πρώτο τελικό, με αποτέλεσμα να χάνει τον τίτλο για δεύτερη διαδοχική χρονιά από τον ίδιο αντίπαλο.