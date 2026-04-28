Το πρώτο από τα τρία βήματα έγινε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε το 1-0 στη σειρά απέναντι στη Μονακό.

Με μια κυριαρχική εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 91-70 το βράδυ της Τρίτης (28/4), κάνοντας το 1-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε αποφασιστικότητα από την αρχή, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και στις δύο πλευρές του παρκέ, παρά την προσωρινή διακοπή που προέκυψε στο δεύτερο δεκάλεπτο λόγω τεχνικής βλάβης στους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου.

Οι Πειραιώτες στηρίχθηκαν στην πολυφωνία τους, με τον Κόρι Τζόσεφ να αναδεικνύεται σε παίκτη-κλειδί και τους Σάσα Βεζένκοβ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να δίνουν τις απαραίτητες λύσεις στο σκοράρισμα. Παράλληλα, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ κυριάρχησε κάτω από τη ρακέτα με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, σφραγίζοντας την ανωτερότητα των γηπεδούχων που έφτασαν τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό φάνηκε επηρεασμένη από την κόπωση των συνεχόμενων αγώνων της προηγούμενης εβδομάδας. Ο ηγέτης της, Μάικ Τζέιμς, έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, ενώ μόνο ο Άλφα Ντιάλο κατάφερε να προβληματίσει την «ερυθρόλευκη» άμυνα. Πλέον, ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλες δύο νίκες για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Μάιο.

Επόμενη αναμέτρηση της σειράς την Πέμπτη 30/04.

