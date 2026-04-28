Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoffs της Euroleague, σε ένα σημείο της σεζόν όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται και κάθε κατοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι σειρές κρίνονται στις τρεις νίκες, με το πλεονέκτημα έδρας να παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός ξεκινά απέναντι στη Μονακό έχοντας αυτό το προβάδισμα, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια χωρίς αυτό, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί να βρει τουλάχιστον ένα break για να φέρει τη σειρά στα μέτρα του.

Μαζί με τη μάχη στο παρκέ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ειδικά στοιχήματα των σειρών, που αποτυπώνουν διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού και των πρωταγωνιστών του.

Στα ειδικά των σειρών, υπάρχουν αρκετά σενάρια που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξελιχθούν τα παιχνίδια. Το ενδεχόμενο να υπάρξει τουλάχιστον ένα νικητήριο buzzer beater προσφέρεται στο 4,00, ενώ σε επίπεδο παραγωγικότητας, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 3,00 για να φτάσει τους 100+ πόντους σε δύο ή περισσότερα παιχνίδια και ο Ολυμπιακός στο 2,50 για το αντίστοιχο σενάριο.

Σε ατομικό επίπεδο, οι επιδόσεις υψηλής έντασης έχουν τη δική τους θέση. Ο Κέντρικ Ναν προσφέρεται στο 10,00 για να σημειώσει 40+ πόντους σε τουλάχιστον έναν αγώνα, ενώ για τον Σάσα Βεζένκοφ το ίδιο ενδεχόμενο βρίσκεται στο 15,00.

Στις ίδιες τις σειρές, τα breaks αποτελούν κομβικό στοιχείο. Στο Ολυμπιακός – Μονακό, οι επιλογές για ακριβή αριθμό ξεκινούν από το 1 break στο 1,40, με τα 2 και 3 breaks να προσφέρονται στο 6,50 και 6,00 αντίστοιχα, ενώ υπάρχει και το σενάριο να μην υπάρξει break στο 9,00.

Στη σειρά Βαλένθια – Παναθηναϊκός, οι επιλογές για 1, 2 και 3 breaks βρίσκονται στο 2,00, 3,20 και 4,20 αντίστοιχα. Σε επίπεδο συνολικών breaks στη σειρά του Ολυμπιακού, τα 2+ προσφέρονται στο 3,30 και τα 3+ στο 6,00.

Στα special των σειρών, υπάρχει και το σενάριο του backdoor sweep (2-0 → 2-3), με τον Παναθηναϊκό στο 15,00 και τον Ολυμπιακό στο 80,00.

Η ένταση περνά και στους πάγκους, με τις τεχνικές ποινές να αποτελούν ξεχωριστή αγορά. Για τον Εργκίν Αταμάν, οι επιλογές για 3+, 4+ και 5+ τεχνικές βρίσκονται στο 1,50, 2,50 και 5,00 αντίστοιχα, ενώ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο 2,00, 4,00 και 10,00.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός προσφέρεται στο 3,00 για την κατάκτηση της EuroLeague και ο Παναθηναϊκός στο 4,00, με τη Ρεάλ Μαδρίτης (5,50) και τη Φενέρμπαχτσε (7,00) να ακολουθούν. Αντίστοιχα, στα πιθανά ζευγάρια τελικού, επιλογές όπως Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Ρεάλ βρίσκονται στο 3,50, ενώ άλλα σενάρια όπως Ολυμπιακός – Βαλένθια και Ρεάλ – Φενέρ προσφέρονται στο 8,00.

Στις αγορές φάσης αποκλεισμού, ο Παναθηναϊκός προσφέρεται στο 2,15 για αποκλεισμό στα προημιτελικά, στο 4,00 για κατάκτηση και στο 5,50 για 2η θέση. Για τη Βαλένθια, ο αποκλεισμός στα προημιτελικά βρίσκεται στο 1,52, ενώ η παρουσία στον τελικό και η κατάκτηση προσφέρονται στο 5,00 και 13,00 αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός δίνεται στο 6,00 για αποκλεισμό στα προημιτελικά, στο 3,00 για κατάκτηση και στο 4,00 για 2η θέση.

Σε επίπεδο παικτών, οι αγορές για περισσότερους πόντους δίνουν επιλογές όπως Βεζένκοφ (1,60), Μάικ Τζέιμς (2,50) και Ντόρσεϊ (3,00) στη σειρά του Ολυμπιακού, ενώ στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν οι Ναν (1,45), Μοντέρο (3,30) και Οσμάν (6,00).

Στα ριμπάουντ, Μιλουτίνοφ (1,70), Βεζένκοφ (2,00) και Τάις (7,00) αποτελούν βασικές επιλογές, ενώ στη σειρά του Παναθηναϊκού οι Ερνανγκόμεθ (1,60) και Λεσόρ (3,00) ξεχωρίζουν.

Τέλος, στις ασίστ, ο Μάικ Τζέιμς προσφέρεται στο 1,50, με τους Γουόκαπ (2,50) και Οκόμπο (4,00) να ακολουθούν, ενώ στα τρίποντα της σειράς Βαλένθια – Παναθηναϊκός οι επιλογές κινούνται γύρω από τους Ναν (1,60), Οσμάν (3,50) και Μπάντιο (4,50).

Για τον Ολυμπιακό, που δεν έχει κατακτήσει ακόμη τίτλο στη φετινή σεζόν, το ενδεχόμενο να κλείσει τη χρονιά με 1 τρόπαιο προσφέρεται στο 1,20, ενώ τα 2 τρόπαια βρίσκονται στο 5,00. Το σενάριο να μείνει χωρίς τίτλο δίνεται στο 12,00.

Οι σειρές ξεκινούν και μαζί τους ένα κομμάτι της σεζόν όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, με κάθε σενάριο να παραμένει ανοιχτό.

