Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο.

«Θα γυρίσω σύντομα» αυτή την υπόσχεση έδωσε ο Κώστας Σλούκας στους φίλους του Παναθηναϊκού, στο πρώτο μήνυμα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου. «Ήδη μετράω αντίστροφα για την επιστροφή», έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση ο Κώστας Σλούκας, που ευχαρίστησε τους γιατρούς και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα στήριξης.

«Δύσκολο πολύ να απέχω απ’ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς», παραδέχθηκε. «Όμως, έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα», συμπλήρωσε ο 36χρονος, καταλήγοντας: «Κόσμος, ομάδα, ένα, όπως πάντα».

Η ανάρτηση του Κώστα Σλούκα

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση,

κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωάννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ Παναθηναϊκός) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ Παναθηναϊκός), όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα, οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

Κόσμος, ομάδα, ένα όπως πάντα».

{https://www.instagram.com/p/DXrEFv0DGSZ/}

Ευχές των «πρασίνων» στον αρχηγό της ομάδας

Οι «πράσινοι» ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό της ομάδας, σε μία ανάρτηση. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για το πότε ο Εργκίν Αταμάν θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα. Εκτιμάται ότι ο 36χρονος θα επιστρέψει σε 3-4 εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι απόψε (21:45), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα πλέι οφ της Euroleague.

{https://www.instagram.com/p/DXqy_AoCF4M/}