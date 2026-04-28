Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στην έδρα της Βαλένθια και πήρε κεφάλι στη σειρά.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στα play-off της Euroleague, κερδίζοντας την Βαλένθια με σκορ 67-68 σε ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα σκληρό με κλειστές άμυνες, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στο ξεκίνημα, παίρνοντας προβάδισμα ακόμα και με 10 πόντους. Παρά την αστοχία της Βαλένθια από την περιφέρεια, οι Ισπανοί αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να ισοφαρίσουν το ματς (67-67) μόλις 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Την κρίσιμη λύση έδωσε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος κέρδισε φάουλ και ευστόχησε στην καθοριστική βολή 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ ο Χέιζ-Ντείβις έβγαλε τη μεγάλη άμυνα στην τελευταία φάση για να σφραγίσει τη νίκη.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 14 πόντους από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις, με τον τελευταίο να παίζει καταλυτικό ρόλο στα μετόπισθεν. Η Βαλένθια πλήρωσε την επιθετική της αστοχία, μένοντας χαμηλά στα ποσοστά ευστοχίας της, παρά την πίεση που άσκησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η επόμενη αναμέτρηση της σειράς είναι την Πέμπτη 30/03, στην οποία ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 και να φέρει τη σειρά στην Αθήνα.