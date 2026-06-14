Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Σε μήνυμά του που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η χώρα του έχει εξέλθει ενισχυμένη από τις πρόσφατες πολεμικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι διεθνείς παρατηρητές αναγνωρίζουν την αυξημένη επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, όπως επισημαίνει ο Guardian, η νέα αυτή αντίληψη δεν απορρέει αποκλειστικά από τις στρατιωτικές ή αμυντικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως από την ανθεκτικότητα και την ενότητα του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων που προηγήθηκαν.

«Αυτή η αλλαγή προοπτικής δεν οφείλεται απλώς στις αμυντικές ικανότητες της χώρας. Αντίθετα, έχει τις ρίζες της στη σταθερότητα, την αλληλεγγύη και την αντίσταση του ιρανικού έθνους, που αποτέλεσαν το βασικό στήριγμα της χώρας στις δύσκολες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική σημασία του Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της χώρας στις ισορροπίες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η στρατηγική θέση του Ιράν, σε συνδυασμό με την επιρροή του σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως το Στενό του Ορμούζ, το καθιστούν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στις περιφερειακές εξελίξεις.

«Η εμπειρία του πρόσφατου πολέμου απέδειξε ότι η περιφερειακή ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην εξάλειψη ή την παράκαμψη του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις χώρες της περιοχής αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

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Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ακόμη ότι τα κράτη της Μέσης Ανατολής αντιλαμβάνονται πλέον όλο και περισσότερο πως η διαρκής σταθερότητα, η οικονομική ανάπτυξη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και την αναγνώριση των κοινών συμφερόντων όλων των περιφερειακών δυνάμεων.

«Οι χώρες της περιοχής έχουν σταδιακά συνειδητοποιήσει ότι η βιώσιμη ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη και η περιφερειακή σταθερότητα είναι δυνατές μόνο μέσω της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της εξέτασης των κοινών συμφερόντων όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε στην ανάρτησή του.