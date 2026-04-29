Αίσθηση προκάλεσαν για άλλη μια φορά οι δηλώσεις Τραμπ.

Τέλος σε θεωρίες συνομωσίας δεκαετιών επιθυμεί να βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε ότι σύντομα η αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει στη δημοσιότητα αρχεία που αφορούν τα UFO.

«Θα δημοσιεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στο εγγύς μέλλον... Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», ανάφερε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Η δήλωση αυτή έγινε την Τετάρτη (29/04) από το Οβάλ Γραφείο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε το πλήρωμα της ιστορικής αποστολής Artemis II.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις ΗΠΑ μια διακομματική κινητοποίηση για την αποδέσμευση εγγράφων που σχετίζονται με τα UFO, με βασικές πολιτικές φιγούρες να πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ επιδιώκει να καλλιεργήσει το προφίλ του ηγέτη που αποκαλύπτει τα μυστικά του λεγόμενου «deep state». Μέσα από υπαινιγμούς ότι η αμερικανική κυβέρνηση απέκρυπτε την αλήθεια επί δεκαετίες, ενισχύει την εικόνα του ως εκείνου που ρίχνει φως σε απόκρυφες πτυχές του Πενταγώνου, μια τακτική που για αρκετούς θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως αποπροσανατολισμός από την ένταση γύρω από το Ιράν.