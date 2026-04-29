Οι ενέργειες του υπουργείο Γεωργίας της κυβέρνησης Τραμπ μείωσαν τον αριθμό των αγροτισσών στο 77μελές διοικητικό συμβούλιο σε πέντε, το χαμηλότερο εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε και τις τέσσερις αγρότισσες που επέλεξαν οι συνάδελφοί τους, άνδρες αγρότες, για να εκπροσωπήσουν μια βιομηχανική ομάδα για τη σόγια, που ονομάζεται United Soybean Board.

Αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπάνια παρέμβαση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, την οποία τρεις από τις γυναίκες θεωρούν ότι οφείλεται στο φύλου τους.

Από το Πεντάγωνο έως το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να ξεριζώσει πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, ή DEI, από κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Κανονικά, οι αγρότες στον τομέα της σόγιας επιλέγουν τους εκπροσώπους τους και το υπουργείο Γεωργίας εγκρίνει την απόφαση. Αυτή τη φορά, όμως απέρριψε τουλάχιστον πέντε από τους αγρότες που επιλέχθηκαν για το United Soybean Board, οι τέσσερις γυναίκες χωρίς να δώσουν καμία αιτιολογία, αναφέρει το Reuters.

Η Σάρα Στέλτερ, μια αγρότισσα από το Ουισκόνσιν που της αφαιρέθηκε ο ρόλος της στο συμβούλιο, είδε την απόφαση ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Τραμπ. «Φαίνεται σαν κάτι μικρό αλλά από άλλες απόψεις, είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση, επειδή είναι απλώς ένα ακόμα θέμα για το πώς βλέπει η τρέχουσα κυβέρνηση τις γυναίκες και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος τους».

Το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει και αποσαφηνίσει τον λόγο της απόρριψης των πέντε υποψηφίων για το συμβούλιο σόγιας από το υπυργείο Γεωργίας. Το αρμόδιο υπουργείο και το συμβούλιο United Soybean Board δεν απάντησαν σε ερωτήσεις για τις αποφάσεις, και αρκέστηκαν να αναφέρουν πως ο υπουργός Γεωργίας επιλέγει τα μέλη του συμβουλίου από υποψηφίους που προτείνονται από τα κρατικά συμβούλια. Ο Λευκός Οίκος δεν ικανοποίησε ένα αίτημα δημόσιας πληροφόρησης που ζητούσε οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με το θέμα, επικαλούμενος συσσώρευση αιτημάτων, ενώ εκπρόσωπό του αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας το Reuters ξανά στο υπουργείο Γεωργίας.

Περί ίσης αμοιβής

Η κυβέρνηση είχε ανακαλέσει τον περασμένο χρόνο πρωτοβουλίες ίσης αμοιβής που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν και προγράμματα σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που στόχευαν στη διόρθωση παρελθουσών ανισοτήτων, οι οποίες επηρέαζαν τις γυναίκες και τις μειονοτικές ομάδες. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τέτοια προγράμματα είναι παράνομα βάσει των νόμων κατά των διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου και λειτουργούν κατά της αξιοκρατικής προόδου.

Ο Σον Χάρπερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στην ισότητα στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τη χάραξη πολιτικής, δήλωσε ότι η παρέμβαση στο συμβούλιο σόγιας έδειξε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης στην ποικιλομορφία ξεπερνά συγκεκριμένα προγράμματα και επηρεάζει την ομοσπονδιακή προσέγγιση στα συμβούλια που εργάζονται σε συγκεκριμένους κλάδους.

Ομάδες όπως το United Soybean Board, πρόσθεσε, «είναι θύματα μιας γενικής εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών κατά των προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Οι ενέργειες του υπουργείο Γεωργίας μείωσαν τον αριθμό των γυναικών στο 77μελές διοικητικό συμβούλιο σε πέντε, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο των Αμερικανών αγροτών, αλλά ιστορικά κατείχαν μικρότερο μερίδιο ηγετικών ρόλων σε ομάδες βασικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε πέντε από τους υποψηφίους που διεκδικούσαν τις θέσεις διευθυντών του United Soybean Board, μερικούς από τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο είχε ήδη διορίσει σε μια εκτελεστική επιτροπή και ρόλους που επιβλέπουν τον προϋπολογισμό και τις επικοινωνίες του οργανισμού ύψους 121 εκατ. δολαρίων, δήλωσαν νυν και πρώην διευθυντές του διοικητικού συμβουλίου. Μεταξύ των 40 νέων και επαναδιορισμένων διευθυντών, καμία δεν είναι γυναίκα.

Η Σούζαν Γουότκινς, καλλιεργήτρια σόγιας στη Βιρτζίνια, την οποία απέρριψε το υπουργείο, δήλωσε ότι έμεινε άναυδη από την απόφαση. «Θα πρέπει να κριθούμε με βάση την αξία μας. Είναι πολύ απογοητευτικό» είπε. Αφού έχασε την έδρα της, η αγρότισσα από το Μίσιγκαν, Κάρλα Σουλτς, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι οι υπόλοιπες πέντε γυναίκες που είχαν κερδίσει τις θέσεις τους στο διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ίδια μοίρα όταν θα είναι ξανά υποψήφιες για επαναδιορισμό. Η Ντον Σάιερ από τη Νότια Ντακότα, η οποία επίσης εκδιώχθηκε από το υπουργείο Γεωργίας δεν σχολίασε.

Η απόφαση σηματοδότησε μια απόκλιση από τον τρόπο που λειτουργεί εδώ και καιρό το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με νυν και πρώην διευθυντές και έναν πρώην υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δήλωσε ότι η έγκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, των υποψηφίων που επιλέγονται από τις πολιτείες ιστορικά ήταν κάτι παραπάνω από τυπικό ζήτημα, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα έλεγχε τον Λευκό Οίκο.

Ενώ το υπουργείο Γεωργίας, στόχευε γεωργικά προγράμματα που ανέφεραν την ποικιλομορφία στις αιτήσεις επιχορήγησης για περικοπές χρηματοδότησης πέρυσι, το διοικητικό συμβούλιο σόγιας δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική για προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης και απαγορεύεται από τον ομοσπονδιακό νόμο να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για να επηρεάσει τη νομοθεσία.

Η διαδικασία εκλογής του συμβουλίου

Ομάδες στη βιομηχανία της σόγιας με επικεφαλής αγρότες σε 29 πολιτείες και δύο πολυπολιτειακές περιοχές προτείνουν υποψηφίους για να υπηρετήσουν στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον τρόπο δαπάνης των χρημάτων, υποχρεωτικές αξιολογήσεις για τους αγρότες που συλλέγονται από σχεδόν κάθε κιλό σόγιας που πωλείται.

Ορισμένα μέλη που είχαν προταθεί στα τέλη του 2025 έμαθαν ότι οι διορισμοί τους απορρίφθηκαν από το υπουργείο Γεωργίας μόλις τον Φεβρουάριο, μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η Γούοτκινς, η οποία είχε υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο για έξι χρόνια, είχε επιλεγεί τον Δεκέμβριο ως ταμίας επιβλέποντας τον προϋπολογισμό του διοικητικού συμβουλίου για το 2026, αλλά τώρα έχει αποχωρήσει. Συντηρητική που δήλωσε ότι υποστήριζε τον Τραμπ, η ίδια, έψαξε στα social media για μια εξήγηση για την απόλυσή της. Αναρωτήθηκε αν μια φωτογραφία από το 2023 με τον Γκλεν Γιάνγκκιν, τον πρώην Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Βιρτζίνια, ήταν το πρόβλημα.

Ο Γιάνγκκιν, σύμμαχος του Τραμπ, είχε επικριθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την υποαποδοχή των Ρεπουμπλικανών κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2022. «Ήμουν στο δρόμο για να γίνω πρόεδρος σε λίγα χρόνια, και αυτό μου το αφαίρεσαν», είπε η Γουάτκινς.

Ο Τομ Βίλσακ, υπουργός Γεωργίας υπό τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν συμμετείχε ποτέ σε υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του. Πρόσθεσε, πως είχε προτρέψει τις πολιτειακές ομάδες να προτείνουν περισσότερες γυναίκες και άτομ από μειονότικές ομάδες εν μέσω μιας πίεσης για ποικιλομορφία από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, και ορισμένες πολιτείες συμμορφώθηκαν. Αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε μία φορά που το υπουργέιο Γεωργίας υπό την ηγεσία του είχε απορρίψει υποψηφίους πολιτειών. «Δεν ξέρω αν συνέβη, αλλά αν συνέβη, ήταν πολύ σπάνιο», είπε.

Οι αντιδράσεις

Ο υπουργός Γεωργίας της πρώτης θητείας του Τραμπ, Σόνι Πέρντιου, αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι νυν και πρώην διευθυντές του Διοικητικού Συμβουλίου της United Soybean δήλωσαν στο Reuters ότι υπό τον Πέρντιου, το υπουργείο Γεωργίας δεν παρενέβαινε στις επιλογές των πολιτειών. Πέντε κρατικά συμβούλια σόγιας δήλωσαν στο Reuters ότι το υπουργείο σχεδόν πάντα όριζε τις κύριες επιλογές των πολιτειών. Το Συμβούλιο Σόγιας της Βιρτζίνια άσκησε έφεση κατά της απόφασης του υπουργείου. Τον περασμένο μήνα, η Σάρα Ασγουίγκαν, ειδικός σε θέματα κανονιστικής εποπτείας στην Υπηρεσία Γεωργικού Μάρκετινγκ του υπουργείου Γεωργίας, δήλωσε ότι η απόφαση του τμήματος να απορρίψει την Γουότκινς ήταν οριστική, αν και μια συστατική επιστολή από ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου θα μπορούσε να βοηθήσει αν ήθελε να προσπαθήσει να θέσει ξανά υποψηφιότητα τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με σημειώσεις συνεδρίασης που κοινοποιήθηκαν στο Reuters. Η πολιτική υποστήριξη για μια θέση στο μη πολιτικό συμβούλιο σόγιας είναι πρωτοφανής, δήλωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Σόγιας της Βιρτζίνια, Λιν Γκάιλ.

Η Γκάιλ, η οποία είπε ότι έθεσε εαυτόν ως εναλλακτική λύση αντί της Γουότκινς απλά και μόνο για να συμπληρώσει το κενό στην αίτηση, επιλέχθηκε από το υπουργείο Γεωργίας μετά την απόρριψη της Γουότκινς. Ενημέρωσε το υπουργείο Γεωργίας ότι δεν είχε την δυνατότητα να συμμετάσχει στο συμβούλιο, γεγονός που άφησε τη Βιρτζίνια με συμπληρωμένη μόνο μία από τις δύο θέσεις στο συμβούλιο.

Με πληροφορίες του Reuters