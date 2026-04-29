Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε ποινική δίωξη στον πρώην διευθυντή του FBI για «απειλή δολοφονίας» του Τραμπ μετά από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην διευθυντής του FBI παραδόθηκε στις αρχές την Τετάρτη στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, μετά και τη δεύτερη φορά ποινική δίωξη για «απειλή δολοφονίας» του Τραμπ.

Εναντίον του το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε την Τρίτη ποινική δίωξη λόγω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media πέρυσι όπου απεικόνιζε κοχύλια τοποθετημένα στους αριθμούς «86 47», την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αριθμός 86 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συντομογραφία για κάποιον που θέλει να ξεφορτωθεί κάτι, και ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος.

Ο Κόμεϊ στη συνέχεια διέγραψε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι αριθμοί συνδέονταν με βία. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, οπότε την κατέβασα», έγραψε στο Instagram.

