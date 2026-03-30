Ο 55χρονος που είχε ληστέψει την επιχείρηση στο Αγρίνιο το βράδυ της 25ης Μαρτίου, επέστρεψε το χρηματικό ποσό.

Αναπάντεχη εξέλιξη είχε η υπόθεση ληστείας σε πρατήριο καυσίμων στο Αγρίνιο, καθώς ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές με τη συνοδεία ενός ιερεά.

Ο 55χρονος, ο οποίος είχε εισβάλλει σε βενζινάδικο την 25η Μαρτίου και υπό την απειλή μαχαιριού απέσπασε χρηματικό ποσό, φαίνεται να εξομολογήθηκε την πράξη του σε ιερεά και αφού μετάνιωσε πήρε την απόφαση να παραδοθεί. Μάλιστα, επέστρεψε και το ποσό των 695 ευρώ που είχε ληστέψει.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 55χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει. Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.

Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στην αστυνομία.