Σε βάρος των οκτώ δραστών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις.

Στον ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι οκτώ κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαριά δικογραφία και πολυεπίπεδη κατηγορία.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ένα ευρύ κατηγορητήριο, καθώς –σύμφωνα με τις Αρχές– φέρονται να εμπλέκονται συνολικά σε τουλάχιστον 11 ένοπλες ληστείες μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών, καθώς και σε πλήθος ακόμη αξιόποινων πράξεων, όπως κλοπές οχημάτων και απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα, τους αποδίδονται κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις διωκτικές Αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, με ογκώδη δικογραφία και εκτεταμένη δράση.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκεται ο 30χρονος που θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, μαζί με την 26χρονη σύντροφό του, η οποία φέρεται να είχε κομβικό ρόλο ως υπαρχηγός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δύο αυτά πρόσωπα δεν είχαν μόνο οργανωτικό ρόλο, αλλά συμμετείχαν και επιχειρησιακά σε ένοπλες ληστείες και σε απόπειρες διάρρηξης. Οι Αρχές αναφέρουν ότι η ομάδα είχε αναπτύξει δομημένο δίκτυο δράσης, με «έδρα» διαμέρισμα στην περιοχή των Άνω Πατησίων, από όπου σχεδιάζονταν και συντονίζονταν τα χτυπήματα.

Η σημερινή απολογία των οκτώ κατηγορουμένων θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να κρίνει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν επιπλέον εμπλοκές και άγνωστες ακόμη υποθέσεις.

