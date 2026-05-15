Μια σιωπηλή κληρονομική απειλή χοληστερόλης που επηρεάζει εκατομμύρια μπορεί να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακού θανάτου, ακόμη και όταν τα νούμερα της χοληστερόλης φαίνονται φυσιολογικά, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Περισσότεροι από 20.000 ασθενείς από τρεις μεγάλες μελέτες των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) συμπεριλήφθηκαν σε μια νέα ανάλυση που δείχνει ότι η αυξημένη λιποπρωτεΐνη (α) ή Lp(a) συνδέεται με συνεχή καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και σε άτομα που λαμβάνουν τυπική θεραπεία. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα Lp(a) μπορεί να χρειάζονται πιο επιθετική διαχείριση των παραγόντων κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Οι ερευνητές παρουσίασαν τα πρόσφατα αποτελέσματα στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Εταιρείας Καρδιαγγειακής Αγγειογραφίας και Παρεμβάσεων (SCAI) 2026 και στη Σύνοδο Κορυφής της Καναδικής Ένωσης Επεμβατικής Καρδιολογίας/Σύνδεσμος Καναδικής Καρδιολογίας παρέμβασης (CAIC-ACCI) στο Μόντρεαλ.

Η Lp(a) είναι ένα σωματίδιο που μεταφέρει χοληστερόλη και βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος. Μοιάζει με την LDL χοληστερόλη, που συχνά ονομάζεται «κακή» χοληστερόλη, αλλά περιλαμβάνει μια επιπλέον πρωτεΐνη που μπορεί να την κάνει πιο επιβλαβή για το καρδιαγγειακό σύστημα. Τα υψηλά επίπεδα Lp(a) είναι συνήθως κληρονομικά και μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων ακόμη και όταν οι τυπικοί αριθμοί χοληστερόλης φαίνονται φυσιολογικοί.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου το 20% των ανθρώπων έχουν αυξημένη Lp(a), αν και οι περισσότεροι δεν το συνειδητοποιούν επειδή η πάθηση συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Ενώ οι ερευνητές γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι η υψηλή Lp(a) συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο ισχυρά προβλέπει τον μελλοντικό κίνδυνο σε άτομα με και χωρίς υπάρχουσα καρδιακή νόσο.

Αναλύσεις αποκαλύπτουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου

Για να διερευνήσουν περαιτέρω τα ενδεχόμενα, οι ερευνητές εξέτασαν αποθηκευμένα δείγματα πλάσματος από 20.070 ενήλικες ηλικίας 40 ετών και άνω που συμμετείχαν στις τυχαιοποιημένες δοκιμές. Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν σε εξειδικευμένο εργαστήριο χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη δοκιμασία και μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας το τρέχον πρότυπο αναφοράς nmo/L.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση τα επίπεδα Lp(a) τους (<75, 75-125, 125-175 ή ≥ 175 nmo/L), καθώς και με βάση το αν είχαν ήδη καρδιαγγειακή νόσο. Στατιστικά μοντέλα έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, οι ιατρικές παθήσεις, τα επίπεδα λιπιδίων και το ιστορικό θεραπείας.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 65,2±8,5 έτη και το 64,9% ήταν άνδρες. Οι ερευνητές παρακολούθησαν μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα (MACE), συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος του μυοκαρδίου, του εγκεφαλικού επεισοδίου, της στεφανιαίας επαναγγείωσης και του καρδιακού θανάτου.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 3,98 ετών, σημειώθηκαν 1.461 (7,3%) μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα. Οι ασθενείς με επίπεδα Lp(a) μεγαλύτερα ή ίσα με 175 nmo/L αντιμετώπισαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η αυξημένη Lp(a) σε αυτό το όριο δεν συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν ήδη καρδιακή νόσο σε σύγκριση με εκείνους χωρίς διαγνωσμένη νόσο .

Η συμβολή της αιματολογικής εξέτασης

«Για πρώτη φορά, μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το συγκεκριμένο επίπεδο Lp(a) που θέτει τους ασθενείς σε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου», δήλωσε ο Subhash Banerjee, MD, FSCAI, επεμβατικός καρδιολόγος στο Baylor Scott & White στο Ντάλας.

«Ανεξάρτητα από την ηλικία, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν μια απλή εξέταση αίματος για να διαπιστώσουν εάν έχουν αυτή τη γενετική πάθηση. Εάν ανιχνευθούν αυξημένα επίπεδα Lp(a), θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να μειώσουν επιθετικά την LDL χοληστερόλη και να διαχειριστούν άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη καθώς βρίσκονται στον ορίζοντα νέες στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές».

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι η μελέτη αποθηκευμένων βιολογικών δειγμάτων από ολοκληρωμένες κλινικές δοκιμές μπορεί να συνεχίσει να αποκαλύπτει πολύτιμες πληροφορίες. Οι μελλοντικές αναλύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε πρόσθετες ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με χρόνια νεφρική νόσο και περιφερική αρτηριακή νόσο.

Με πληροφορίες του Science Daily