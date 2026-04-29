Στο σημείο επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ),

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο Πήλι Ευβοίας, όπου εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο σύμφωνα με το evima.gr έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΝΞ, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε περιοχή που ερευνάται διεξοδικά, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών αντικειμένων.