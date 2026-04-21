Η εισαγγελική λειτουργός αμφισβήτησε ευθέως τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης.

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού από την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, «λόγω σοβαρότατων αμφιβολιών» πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης να απαλλαγούν ακόμη δύο από τους συνολικά τέσσερις κατηγορουμένους, θεωρώντας πως δεν προκύπτουν σε βάρος τους ικανά στοιχεία για να κριθούν ένοχοι.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας της έδρας Αλεξάνδρα Πίσχοινα, κατέρριψε όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του Ν. Ρωμανού τονίζοντας πως καμία από τις «ενδείξεις» που είχαν εμφανιστεί από την Αστυνομία δεν έγιναν αποδείξεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η εισαγγελική λειτουργός αμφισβήτησε ευθέως τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης στην οποία αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο όπου πάνω της εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Αργύρη Κ.

Παράλληλα, «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο», ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».

Η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή «δυσχερή και λεπτή» αναλύοντας τις «ιδιαιτέρως σοβαρές κατηγορίες για τους πέντε κατηγορούμενους» και μίλησε για τις κοινωνικές σχέσεις που ανέπτυξε ο Κυριάκος Ξυμητήρης ο οποίος σκοτώθηκε, κατά την έκρηξη με τις δύο πρώτες κατηγορούμενες στο Βερολίνο το 2018. Αυτές οι σχέσεις τους, όπως είπε, συνεχίστηκαν κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ήταν, κατά την άποψή της «τρεις στενοί φίλοι που συμμετέχουν στο αναρχικό κίνημα το οποίο αποδέχεται τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή στη χρήση όπλων στην καταχρηστική κρατική βία που δεν έχουν στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος.

Η εισαγγελέας κατέληξε πως «η σχέση οικειότητας, ειλικρίνειας, συντροφικότητας, αλληλεγγύης που είχαν μεταξύ τους καταδεικνύει πως δεν υπήρχε λόγος να αποκρυβεί στη Δήμητρα Ζ. ότι ο Ξυμητήρης ήταν στον ένοπλο αγώνα. Θεωρώ αδιανόητο να έχουν εμφιλοχωρήσει ψέματα μεταξύ τους», ενώ αναφερόμενη στο διαμέρισμα έκανε λόγο για «ιδανικό κρησφύγετο».

Όπως είπε, «η επιλογή του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι τυχαία, είναι στη λαϊκή συνοικία των Αμπελοκήπων στις παρυφές του δήμου της Αθήνας σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες της Αθήνας με εγγύτητα σε κρατικές δομές ελάχιστα μέτρα από ΤΑ Αμπελοκήπων, μεγάλα ξενοδοχεία, ΓΑΔΑ, το πάρκο χωροφυλακής και υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η πρώτη που το γνώριζε ήταν η Δήμητρα Ζ. που στο παρελθόν έχει επισκεφθεί το ακίνητο».

Πρόσθεσε δε ότι: «κυρίαρχο πρόσωπο είναι η Δήμητρα Ζ. Όλα είναι γύρω από το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ώστε όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, εκείνη να είναι πολύ μακριά».

Η εισαγγελέας φάνηκε να μην πείθεται από τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης φιλοξενούμενων για τους οποίους ζητήθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος. Είπε μάλιστα πως επρόκειτο για μία οργάνωση με στόχο άγνωστη κρατική δομή , ενώ με βάση τις τηλεφωνικές συσκευές, ήταν μία «πολυπρόσωπη ομάδα από τα τρία ή πέντε άτομα που έχουμε εδώ, αφού κατά τεκμήριο υπάρχουν τουλάχιστον και ακόμη δύο άτομα όπως φαίνεται από τις δύο ορφανές τηλεφωνικές γραμμές που βρέθηκαν στην κατοχή του Ξυμητήρη».