Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου.

«Με τη νέα πλατφόρμα politis.gov.gr, ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της, αντί να είναι στο σκοτάδι. Με αυτό τον τρόπο, ο πολίτης δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως υπήκοος αλλά ως πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM 97,8, αναφερόμενος στη λειτουργία της νέας πλατφόρμας politis.gov.gr για την παρακολούθηση των αιτημάτων των πολιτών προς το Δημόσιο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων». Και συμπλήρωσε:

«Πρόκειται μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσο χρόνο χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των 14 παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 5293/2026, ο οποίος με πρωτοβουλία του ψηφίστηκε από τη Βουλή. Υπενθύμισε ότι ήδη υλοποιούνται πρωτοβουλίες όπως η δυνατότητα χρήσης υπεύθυνης δήλωσης σε περιπτώσεις που το Δημόσιο έχει το πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών, η ανάρτηση μέχρι τον Ιούλιο των ωραρίων λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους.

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Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι, με βάση τον ίδιο νόμο, «το Δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του Δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ, όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις, έτσι ώστε το Δημόσιο να διεκδικεί, μέχρι πρόσφατα, ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες «ιστορίες καθημερινής τρέλας» επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής».

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

- Για την πρόταση να είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο ανασχηματισμού: «Είναι ένας νέος και δυναμικός πολιτικός που προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφορετικούς λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό».

- Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Αν ο κ. Τσίπρας θεωρεί επιτυχία τα ποσοστά που του αποδίδουν ορισμένες δημοσκοπήσεις, τότε σημαίνει ότι είναι ολιγαρκής. Υπενθυμίζω ότι παραιτήθηκε, όταν το κόμμα του είχε λάβει υψηλότερο ποσοστό από αυτό που του δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις».

- Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά: «Έχω εκτίμηση στον Αντώνη Σαμαρά, διετέλεσα Υπουργός του. Δεν αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, καθώς βασικά θα πάρει κάποιες ψήφους από άλλα κόμματα, όπως του κ. Βελόπουλου και της κα. Λατινοπούλου. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη μου την εκτίμηση, ότι θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Αν το έχει αποφασίσει, θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από τότε που έφυγε ο Καραμανλής, από το 1980 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπειρώνεται γύρω από το κόμμα».

- Για τις δημοσκοπήσεις: «Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Και, επίσης, στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια. Επομένως, υπάρχει μια κάποια κόπωση σε μερίδα του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε Πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πειστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονεία, αλλά πρέπει κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθη».

- Για την αυτοδυναμία και τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες: «Ούτε το 2023 έδειχναν αυτοδυναμία οι δημοσκοπήσεις. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στον χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Επίσης, τα υπόλοιπα κόμματα, στην πραγματικότητα, λένε ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς αλλά ούτε μεταξύ τους».