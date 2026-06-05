Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ρυθμό ανάπτυξης 2% σε ετήσια βάση κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ σε τριμηνιαία βάση η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,2% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2025. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο συγκρατημένη δυναμική στην έναρξη του έτους.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και στην ανοδική πορεία των εξαγωγών. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανόδου των τελευταίων ετών και επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας ως βασικού πυλώνα της οικονομικής μεγέθυνσης. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 2,4%, με τις εξαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 2,8% και τις υπηρεσίες κατά 3,1%.

Θετική συμβολή είχε και η κατανάλωση, αν και με σαφώς πιο ήπιο ρυθμό. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τη σταδιακή ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης σε ένα περιβάλλον όπου τα νοικοκυριά εξακολουθούν να επηρεάζονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Στο μέτωπο του εξωτερικού εμπορίου, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε ετήσια βάση, καθώς η μείωση των εισαγωγών αγαθών κατά 0,6% αντισταθμίστηκε από την άνοδο 3,2% στις εισαγωγές υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στη διατήρηση θετικής επίδρασης του εξωτερικού τομέα στην οικονομική δραστηριότητα.

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Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανήλθε στα 63,87 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 60,92 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,8%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τη διεύρυνση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας όσο και τη συνέχιση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης, ωστόσο η επιβράδυνση του τριμηνιαίου ρυθμού μεγέθυνσης και η υποχώρηση των επενδύσεων κατά 2,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας, την πορεία των εξαγωγών και την ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του 2026.