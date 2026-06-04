Αυξάνεται η πίεση στον πρόεδρο του κόμματος από τη μειοψηφία.

Προάγγελος των όσων θα συμβούν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η συνέντευξη του Νίκου Παππά στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

«Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να αναμένουμε, σημαίνει ότι παραιτούμαστε του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας», είπε χαρακτηριστικά, «φωτογραφίζοντας» πρωτίστως τον πρόεδρο του κόμματός του.

Η μειοψηφία αυξάνει την πίεση στον Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να μην καταθέσει πρόταση υπέρ της στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλει πως τα στελέχη της δεν θα παραμείνουν σε θέσεις ευθύνης.

Αν πάντως ο Σ. Φάμελλος φέρει πρόταση προς άλλη κατεύθυνση, θα παραιτηθούν και θα αποχωρήσουν τα στελέχη της πλειοψηφίας...

Τ.Τε.