Η εντυπωσιακή, τετραώροφη κατασκευή από αλουμίνιο μήκους 120 ποδιών, που προσφέρει απόλυτη ενεργειακή αυτονομία μέσω 108 ηλιακών πάνελ.

Το σκάφος «Shine Down» αποτελεί μια μοναδική περίπτωση, καθώς δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή θαλαμηγό, αλλά για ένα τετραώροφο, πλωτό ακίνητο από αλουμίνιο μήκους 120 ποδιών που κοστολογείται στα 15.000.000 δολάρια.

Σχεδιασμένο από τον μηχανικό ιδιοκτήτη του, δημιουργήθηκε ως μια πλήρως αυτοσυντηρούμενη πλωτή έπαυλη, χωρίς καν υποδομή για σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα ξηράς.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, ο ιδιοκτήτης επέλεξε την εταιρεία Breaux Brothers Enterprises από τη Λουιζιάνα, η οποία επί τέσσερις δεκαετίες κατασκεύαζε αποκλειστικά εμπορικά σκάφη αλουμινίου για πετρελαιοπηγές.

Η «Shine Down» αποτελεί την πρώτη τους απόπειρα σε πλωτές κατοικίες πολυτελείας, προσφέροντας εμπορικές προδιαγραφές αντοχής. Το σκάφος διαθέτει πλάτος 38 ποδιών, βύθισμα μόλις 6 ποδιών και ένα επίπεδο κύτος τύπου φορτηγίδας.

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Εξωτερικά, είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με τζάμια από το δάπεδο μέχρι την οροφή και αέρα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Προσφέρει πάνω από 6.400 τετραγωνικά πόδια κλειστού εσωτερικού χώρου και επιπλέον 4.200 τετραγωνικά πόδια υποστρώματος. Η διάταξη περιλαμβάνει πέντε «king-sized» καμπίνες, επτά μπάνια, γκουρμέ κουζίνα με αναβατόριο, πισίνα, καθώς και εσωτερικό γκαράζ για δύο μεγάλα βοηθητικά σκάφη μαζί με ένα πλήρως εξοπλισμένο μηχανικό εργαστήριο.

Η εσωτερική διακόσμηση από το γραφείο Rita Durio and Associates ακολουθεί τις προδιαγραφές μιας πολυτελούς χερσαίας κατοικίας. Δεν υπάρχουν ναυτικές αναφορές, αλλά αντίθετα ανάγλυφες οροφές που προσδίδουν ύψος, ξύλινα πατώματα και μια κομψή χρωματική παλέτα. Το κεντρικό σαλόνι διαθέτει τζάκι και μια μεταλλική ελικοειδή σκάλα, ενώ η γέφυρα πλοήγησης λειτουργεί και ως χώρος συγκέντρωσης, καθώς περιλαμβάνει έναν μεγάλο πάγκο από γρανίτη με σκαμπό για τους καλεσμένους.

Το στοιχείο που καθιστά τη «Shine Down» αξιοσημείωτη είναι η μηχανολογική της υποδομή. Στην οροφή υπάρχουν 108 ηλιακά πάνελ υψηλής απόδοσης που τροφοδοτούν μια συστοιχία μπαταριών φωσφορικού-σιδήρου-λιθίου (LiFePO4) χωρητικότητας άνω των 300 kWh. Το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά με την ενέργεια που παράγει το ίδιο το σκάφος, ενώ η πετρελαιογεννήτρια χρησιμεύει μόνο υποστηρικτικά σε περιπτώσεις παρατεταμένης συννεφιάς.

Στο κομμάτι της πρόωσης, το σκάφος χρησιμοποιεί ένα σύστημα τριών αξόνων: δύο συμβατικές προπέλες πίσω και έναν εμπρόσθιο στρεφόμενο προωθητήρα, ο οποίος προέρχεται απευθείας από τα συστήματα δυναμικής τοποθέτησης των εμπορικών σκαφών.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στην πλατφόρμα να κινείται πλαγίως και να ελίσσεται με απίστευτη ακρίβεια σε στενά αγκυροβόλια, εφαρμόζοντας «σκληρή» τεχνολογία σε ένα πλωτό σαλόνι πολυτελείας.

Με πληροφορίες από το johnjohnsonyachtbuoy.substack.com