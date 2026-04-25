Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια, με θύμα έναν 17χρονο οδηγό μηχανής.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη στο Αλιβέρι, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με ασθενοφόρο.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου. Όπως έγινε γνωστό ο ανήλικος οδηγός μηχανής δεν είχε αναμμένα τα φώτα και οδηγούσε με υψηλή ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά από το παρακείμενο αστυνομικό τμήμα.

