Φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στην Αττική επιχείρηση του ελληνικού FBΙ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες.

Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν μέλη δικτύου που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 22 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συλληφθέντες μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων, εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν οικονομική ζημία 22 εκατ. ευρώ στον Φορέα.

Παράλληλα, κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, ζημιώνοντας 11 εκατ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο.