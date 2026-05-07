Από τον Εθνικό Κήπο το νέο μήνυμα του Νάσου Ηλιόπουλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με φόντο τα μοναδικά ζώα του Εθνικού Κήπου που ίσως δεν έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νάσος Ηλιόπουλος στέλνει ένα νέο μήνυμα για το σκάνδαλο που συντάραξε την χώρα και την Ευρώπη.

Όπως σημειώνει «έχουμε μια ευθύνη. Να μη μετατρέψουμε τη μεθοδολογία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κανονικότητα για τη χώρα. Να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν».

Αναλυτικά η δήλωσή του

Χιλιάδες αγρότες καταστρέφονται γιατί η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια.

Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει προανακριτική για τους υπουργούς της, που βρισκόντουσαν στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και ταυτόχρονα συνεχίζει να τιμωρεί την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Την υπάλληλο που συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εμείς έχουμε μια ευθύνη. Να μη μετατρέψουμε τη μεθοδολογία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κανονικότητα για τη χώρα. Να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν.

