«Αβάσιμη» η αγωγή από τον διευθυντή του FBI, απαντά το Atlantic.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έκανε αγωγή για δυσφήμηση στο The Atlantic και τη δημοσιογράφο Σάρα Φιτζπάτρικ, έπειτα από δημοσίευμα που ανέφερε ότι έχει πρόβλημα με το αλκοόλ.

Με την αγωγή, που κατατέθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δικαστήριο της Κολούμπια, ο Πατέλ διεκδικεί αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δημοσίευμα του Atlantic ανέφερε ότι ο διευθυντής του FBI έχει «προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους του, με επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και αδικαιολόγητες απουσίες» και έκανε λόγο για συμπεριφορά που θα μπορούσε να βλάψει την εθνική ασφάλεια.

Το Atlantic χαρακτήρισε αβάσιμη την αγωγή. «Εμμένουμε στο ρεπορτάζ μας για τον Κας Πατέλ και θα υπερασπιστούμε σθεναρά το Atlantic και τους δημοσιογράφους μας ενάντια σε αυτή την αβάσιμη αγωγή», ανέφερε ανακοίνωση του Μέσου. Η Φιτζπάτρικ ανέφερε ότι μίλησε με πάνω από 10 πηγές για τη συμπεριφορά του Πατέλ, ανάμεσά τους νυν και πρώην αξιωματούχοι του FBI, προσωπικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, εργαζόμενοι στον κλάδο της φιλοξενίας, μέλη του Κογκρέσου και πρώην σύμβουλοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πατέλ είχε απειλήσει το Atlantic με αγωγή, τόσο πριν, όσο και μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, την Παρασκευή. «Τυπώστε το, είναι όλα ψέματα. Θα σας δω στα δικαστήρια, φέρτε το μπλοκ επιταγών σας», είπε στο Μέσο, σύμφωνα με το περιοδικό.

Η αγωγή αναφέρει ότι οι πηγές του δημοσιεύματος «υποστηρίζουν ψευδώς» πως ο διευθυντής του FBI «είναι συστηματικά μεθυσμένος, ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα στο γραφείο του, αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, είναι ευάλωτος σε εξαναγκασμό από το εξωτερικό, έχει παραβιάσει τους κανόνες δεοντολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν μπορούν να τον βρουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» όπως και ότι «επιτρέπει στο αλκοόλ να επηρεάζει τις δημόσιες δηλώσεις του για έρευνες και φέρεται απρόβλεπτα, με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Οι δικηγόροι του Πατέλ υποστηρίζουν ότι το Atlantic αγνόησε τις αρνήσεις του, πριν από τη δημοσίευση, πως το περιοδικό «δεν έκανε ούτε τα πιο βασικά βήματα έρευνας» που «θα είχε αντικρούσει εύκολα τους ισχυρισμούς» και έδειξε «σαφή έχθρα» εναντίον του Πατέλ.

Πηγή: CNN