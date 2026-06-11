Νεκροί είναι οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά τη χθεσινή επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον πετρελαιοφόρου ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Οι ινδικές αρχές ανακοίνωσαν πως τρεις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ για την ακινητοποίηση δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά του Ομάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στις μεταφορές που συνδέονται με το Ιράν.

Αυτοί είναι οι πρώτοι νεκροί που καταγράφονται από την έναρξη του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου, στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ έχουν ακινητοποιήσει οκτώ πλοία και έχουν υποχρεώσει σε αναστροφή πορείας περισσότερα από 100 άλλα.

Ξεχωριστά, η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν ανέφερε την Πέμπτη ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ένα άλλο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

«Δυστυχώς, τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, επιβεβαιώθηκε τώρα ότι είναι νεκροί, μετά τον εντοπισμό και την αναγνώριση των σορών τους», δήλωσε ο Ινδός Υπουργός Ναυτιλίας, Σαρμπανάντα Σονοβάλ.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) ανακοίνωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος πραγματοποίησε πλήγμα ακριβείας κατά του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου «Settebello», υπό σημαία Παλάου, στον Κόλπο του Ομάν.

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Το αεροσκάφος «έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε η Centcom.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την Τετάρτη την επίθεση και ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 21 Ινδοί ναυτικοί.

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας την Ινδίας προς τον αμερικανό πρέσβη

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου του Settebello, το οποίο ανέφερε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο μετά το αμερικανικό πλήγμα, σύμφωνα με τον βρετανικό όμιλο διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στη χώρα, αφού υπέβαλε «έντονη διαμαρτυρία» για το περιστατικό, δήλωσαν δύο ινδικές πηγές στο Reuters την Τετάρτη.

Μέλη της οικογένειας του Σιβανάντ Τσαουράσια, ενός εκ των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι είχε μπαρκάρει πριν από περίπου εννέα μήνες και είχε διαβεβαιώσει τον πατέρα του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι όλα ήταν καλά.

Οι αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη που μεταφέρουν Ινδούς ναυτικούς σημειώνονται ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα, όπου ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι πιθανό να πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Centcom ανέφερε ότι το Settebello «παραβίασε τον εν εξελίξει αποκλεισμό επιχειρώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει θέσει εκτός λειτουργίας οκτώ πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, άλλαξε την πορεία 134 πλοίων που συμμορφώθηκαν, και επέτρεψε τη διέλευση σε 42 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπενθυμίζεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν τη Δευτέρα το άφορτο δεξαμενόπλοιο «Marivex», το οποίο είχε επίσης ινδικό πλήρωμα, στον Κόλπο του Ομάν, αφότου εκείνο επιχείρησε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι.

Τρίτη επίθεση των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο με ινδούς ναυτικούς

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ ότι έπληξαν σήμερα το πρωί ένα τρίτο πλοίο που μετέφερε Ινδούς ναυτικούς, κοντά στο λιμάνι Σινάς του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο «M/T Jalveer», υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου, είχε 20 Ινδούς ναυτικούς ως πλήρωμα, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο επισημαίνει ότι η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Νέο Δελχί, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τρία ξεχωριστά πλήγματα κατά των σκαφών «Settebello», «Marivex» και «Jalveer» «προήλθαν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ» (US Navy).

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) έχει επιβεβαιώσει τα πλήγματα κατά των Settebello και Marivex, ενώ πριν λίγη ώρα επιβεβαίωσε και το χτύπημα στο M/T Jalveer.

Σημειώνεται πως η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής ναυτικών παγκοσμίως, με περισσότερους από 300,000 ναυτικούς να εργάζονται στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Στα πλοία που στοχοποιούνται από τον αμερικανικό αποκλεισμό περιλαμβάνονται ιρανικά σκάφη, καθώς και δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» (shadow fleet) - πρόκειται συνήθως για παλαιότερα πλοία χωρίς δυτική ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και πλέουν υπό σημαίες ευκαιρίας διαφόρων εθνών προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική τους ιδιοκτησία, το φορτίο και τις κινήσεις τους.

«Καταδικάζω απερίφραστα κάθε ενέργεια από οποιαδήποτε πλευρά θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών και την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας. Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο», δήλωσε την Τετάρτη ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.