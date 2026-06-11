Παρά την επιδείνωση της έντασης, αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου διαθέτει σήμερα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο την Πέμπτη, μετά τη νέα σειρά αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης μπορεί να παρατείνει τις διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Το αμερικανικό αργό (WTI) για παράδοση Ιουλίου ενισχύθηκε κατά 2,94%, διαμορφούμενο στα 92,68 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε άνοδο 2,52%, φτάνοντας τα 95,45 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιπλέον αμυντικά πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στη συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανέφερε μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι προχώρησε σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών πλοίων που επιχειρούν στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα εντείνει τη στρατιωτική της απάντηση εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

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Παρά την επιδείνωση της έντασης, αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου διαθέτει σήμερα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, χάρη στα ιστορικά υψηλά επίπεδα εξαγωγών αμερικανικού αργού, την ασθενέστερη ζήτηση από την Κίνα και την ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών εξαγωγής που μειώνουν την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι πιθανότητες άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης έχουν περιοριστεί σημαντικά, γεγονός που αφήνει τις τιμές του πετρελαίου εκτεθειμένες σε έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν η σύγκρουση θα παραμείνει περιορισμένη ή θα εξελιχθεί σε μια πιο παρατεταμένη κρίση.