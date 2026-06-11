Αν θέλω ένα σώμα δυνατό, ικανό να με στηρίζει για πολλές ακόμη δεκαετίες, η επένδυση στην υγεία μου ξεκινά από κάτι πολύ απλό, το φαγητό που βάζω καθημερινά στο πιάτο μου.

Η στιγμή που έπιασα για πρώτη φορά μπάρα το 2019 ήταν έρωτας με το πρώτο άγγιγμα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχα μετατραπεί σε μια οπαδό της γυμναστικής. Αγόρασα δικά μου προστατευτικά για τη μπάρα, κρεατίνη και γράφτηκα στο πρώτο μου πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Με λίγα λόγια, ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη και έτοιμη να αποκτήσω μυϊκό όγκο. Στην πραγματικότητα, όμως, χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να δω ουσιαστικές αλλαγές στο σώμα μου, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το μεγαλύτερο λάθος μου βρισκόταν στη διατροφή μου, παρότι πίστευα ακριβώς το αντίθετο.

Όταν άρχισαν να πέφτουν τα μαλλιά μου

Δεν κατανάλωνα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Έτρωγα φρούτα, λαχανικά, «καλούς» υδατάνθρακες και φρόντιζα να πίνω πρωτεϊνικό ρόφημα μετά από κάθε προπόνηση. Για χρόνια πίστευα ότι η έλλειψη προόδου στο γυμναστήριο οφειλόταν στο ότι δεν προσπαθούσα αρκετά. Ήμουν βέβαιη πως το πρόβλημα δεν είχε σχέση με τη διατροφή μου. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2022 δεν μπορούσα πλέον να αγνοήσω το γεγονός ότι τα μαλλιά μου άρχισαν να πέφτουν έντονα διαβάζουμε στο businessinsider.com.

Όταν έπιανα τα μαλλιά μου κοτσίδα, παρατηρούσα ότι είχαν αραιώσει αισθητά, ενώ κάθε φορά που τα έλουζα, η αποχέτευση γέμιζε τρίχες. Παράλληλα ένιωθα διαρκή κόπωση και κρύωνα συνεχώς. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισα να κάνω αιματολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο μικροθρεπτικών συστατικών. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Είχα έλλειψη σε βιταμίνη D, ψευδάργυρο και χαλκό — στοιχεία που μπορούσαν να εξηγήσουν τόσο την τριχόπτωση όσο και την έντονη κόπωση. Ο γιατρός μού εξήγησε ότι η αιτία πιθανότατα βρισκόταν στη διατροφή μου και ότι έπρεπε να κάνω αλλαγές ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση.

Έτρωγα πολύ λιγότερο απ’ όσο χρειαζόταν το σώμα μου

Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα προπόνηση δύναμης δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις θερμίδες που κατανάλωνα. Πίστευα ότι η καταμέτρηση θερμίδων αφορά μόνο όσους θέλουν να χάσουν βάρος και, αφού αυτό δεν ήταν ο στόχος μου, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων άρχισα να καταγράφω τι έτρωγα καθημερινά. Τότε διαπίστωσα ότι κατανάλωνα κατά μέσο όρο μόλις 1.200 έως 1.400 θερμίδες την ημέρα, ποσότητα που μετά βίας επαρκούσε για κάποιον με τα δικά μου χαρακτηριστικά που δεν γυμνάζεται καθόλου, πόσο μάλλον για κάποιον που κάνει βάρη τέσσερις φορές την εβδομάδα. Υπολογίζοντας τις ανάγκες μου, διαπίστωσα ότι το σώμα μου έκαιγε περίπου 1.457 θερμίδες ημερησίως μόνο σε κατάσταση ηρεμίας. Με την προπόνηση, οι ανάγκες συντήρησης έφταναν περίπου τις 2.000 θερμίδες. Δεν έτρωγα αρκετά ούτε για να χτίσω μυς ούτε για να υποστηρίξω τις προπονήσεις μου, γεγονός που οδήγησε και στις διατροφικές ελλείψεις.

Η αλλαγή που έκανε τη διαφορά

Ακολουθώντας ένα πιο ισορροπημένο πλάνο διατροφής, άρχισα να καταναλώνω τουλάχιστον 2.000 θερμίδες ημερησίως και περίπου 120 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μέσα στους επόμενους μήνες άρχισα να βλέπω σημαντικές αλλαγές. Η τριχόπτωση μειώθηκε αισθητά, σταμάτησα να νιώθω συνεχώς κρύο και το σώμα μου απέκτησε περισσότερη άλιπη μυϊκή μάζα.

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Δεν γυμνάζομαι μόνο για την εμφάνιση

Η καλύτερη εικόνα του σώματος είναι ένα ευχάριστο αποτέλεσμα της προπόνησης δύναμης, αλλά ποτέ δεν αποτέλεσε τον βασικό μου στόχο. Αυτό που με κινητοποιεί είναι η μακροχρόνια υγεία και η διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματός μου όσο μεγαλώνω.

Μετά τα 30, οι γυναίκες χάνουν σταδιακά μυϊκή μάζα, μια διαδικασία που επιταχύνεται σημαντικά μετά τα 65. Αν δεν χτίσεις μυς εγκαίρως, η φυσική φθορά μπορεί αργότερα να επηρεάσει ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, το σήκωμα από μια καρέκλα ή η μεταφορά ψώνιων.

Γι’ αυτό πλέον αντιμετωπίζω τη διατροφή ως αναπόσπαστο κομμάτι της προπόνησης. Αν θέλω ένα σώμα δυνατό, ικανό να με στηρίζει για πολλές ακόμη δεκαετίες, η επένδυση στην υγεία μου ξεκινά από κάτι πολύ απλό: το φαγητό που βάζω καθημερινά στο πιάτο μου.