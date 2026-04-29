Από την εκτεταμένη επιχείρηση στο Μενίδι συνελήφθησαν 5 άτομα.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 29/04, σε οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Μενιδίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και drone.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, από την επιχείρηση συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ από έρευνα σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 πυροβόλα όπλα (4 πιστόλια και 2 περίστροφα)

2 κυνηγετικές καραμπίνες

2 αεροβόλα πιστόλια

4 μαχαίρια

σιδερογροθιά

6 σπρέι πιπεριού

230 φυσίγγια

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ και μη χρήση κράνους. Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

