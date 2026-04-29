Αστυνομικοί έσπευσαν στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Έρευνα πραγματοποιείται στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου, έπειτα από αναφορές που έγιναν στην ΕΛ.ΑΣ. για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Άμεση Δράση δέχθηκε δύο τηλεφωνικές κλήσεις. Η πρώτη αφορούσε επεισόδιο μεταξύ ατόμων στις φοιτητικές εστίες. Στο δεύτερο τηλεφώνημα αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν θόρυβοι που έμοιαζαν με πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στην Άμεση Δράση πυροβολισμοί πίσω από τις φοιτητικές εστίες, στο ύψος του μαγειρείου, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για άνθρωπο που κυνήγησε και πυροβόλησε άλλο άτομο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κάλυκες, ή κάποιος τραυματίας.