Πολλοί από τους χιλιάδες αναβάτες θα συνεχίσουν διακοπές στην Ελλάδα.

Κορυφώνεται σήμερα η 3ημερη διεθνής συνάντηση της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο, αφενός λόγω της αστυνομικής αυξημένης επιφυλακής αφετέρου της οικονομικής ανάσας για την περιοχή.

Πολλοί από τους χιλιάδες αναβάτες θα συνεχίσουν διακοπές στην Ελλάδα, όμως ένας Γερμανός που συνελήφθη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Πολωνικών αρχών, μένει πίσω φρουρούμενος σε Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, καθώς υπέστη, κατά την κράτηση του, εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε τυχαίο έλεγχο κατά την άφιξη μελών της λέσχης μοτοσικλετιστών, στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών καθώς βρέθηκαν στην κατοχή δύο εξ' αυτών μαχαίρια. Σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για εγκατάλειψη θύματος τροχαίου στο οποίο είχε εμπλακεί στην Πολωνία. Ο συγκεκριμένος συλληφθείς, με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας, κρατείται μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την έκδοσή του στην Πολωνία.

Όμως ο Γερμανός αναβάτης χθες το μεσημέρι, κατά την κράτηση του στην Κέρκυρα, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του νησιού αρχικά και στην συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Να σημειωθεί, ότι έγιναν 4 συλλήψεις και στον συνοριακό Σταθμό του Προμαχώνα, καθώς εντοπίστηκαν μαχαίρι και σιδερογροθιά στις αποσκευές μοτοσικλετιστών.

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Στις 7 χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις στο Δρέπανο, ενώ στην συνέχεια συναυλία, η οποία τελείωσε με δεκάδες πυροτεχνήματα.

Στους δρόμους της Ηγουμενίτσας , από τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι μηχανοκίνητες πορείες, ο θόρυβος από τις εξατμίσεις ή τις μουσικές που ακούγονται, καθώς διασχίζουν τους δρόμους οι πανάκριβες μοτοσυκλέτες, κάνει την πόλη να ζει σε ρυθμούς Hells Angels.

Η διεθνής συνάντηση των μελών του κλαμπ ή της αδελφότητας, όπως αυτοαποκαλούνται οι Hells Angels, πραγματοποιείται για 2η φορά στην παραλία του Δρέπανου, που απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Την διοργάνωση της συνάντησης έχει το ελληνικό παράρτημα που έχει έδρα στην Πάτρα. Περισσότερες από 2000 μοτοσυκλέτες και περίπου 5000 αναβάτες - μέλη της λέσχης, έφτασαν στην Ηγουμενίτσα, είτε με τα πλοία από την Ιταλία, είτε οδικώς από τη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και αεροπορικώς από την μακρινή Λατινική Αμερική η την Αφρική. Η προηγούμενη συνάντηση είχε γίνει το 2015. Σύμφωνα με κάποιους Γερμανούς αναβάτες, με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, χωρίς όμως να μας επιτρέψουν να τους φωτογραφήσουμε, η περιοχή χαρακτηρίζεται φιλόξενη για το κλαμπ, για αυτό την επέλεξαν και πάλι, ως προορισμό της συνάντησης τους.

Ένα μεγάλο πανό welcome brothers τους υποδέχεται στην ακτή του Δρέπανου όπου είναι το σημείο άφιξης. Ο χώρος είναι οριοθετημένος, ενώ υπάρχει και ομάδα περιφρούρησης της διοργάνωσης. Στην είσοδο, οι υπεύθυνοι ταυτοποιούν τη συμμετοχή όσων φτάνουν, για να εισέλθουν στο χώρο.

Οι αναβάτες αφίχθηκαν στην Ηγουμενίτσα, κατά ομάδες, ανάλογα από την χώρα ή από την πόλη όπου ζουν. Κάποιοι έχουν μαζί τους τις συντρόφους τους, ενώ άλλοι τριγυρνούν μοναχικά.

Τα τατουάζ και τα δερμάτινα γιλέκα ή μπουφάν, είναι ένα ακόμη κοινό τους χαρακτηριστικό. Πάνω στα δερμάτινα διαβάζουμε το όνομα του τόπου τους, του παραρτήματος ουσιαστικά του κλαμπ, ενώ βλέπουμε και σύμβολα τα οποία εκφράζουν τον καθένα.

Η διεθνής λέσχη μοτοσυκλετιστών, Hells Angels, χαρακτηρίζεται ως αμφιλεγόμενη, ωστόσο, στην περιοχή οι επιχειρηματίες που έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους μιλάνε για ευγενείς ανθρώπους που αφήνουν "πολλά χρήματα στον τόπο". Αυτά είναι χαρακτηριστικά, τα λόγια ξενοδόχου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ ανάλογα είναι και τα σχόλια επιχειρηματιών στην εστίαση. Προτιμούν περισσότερο όπως μας είπαν της ψησταριές και την ελληνική σαλάτα, λιγότερο όμως τις ψαροταβέρνες, αν και η περιοχή είναι παραθαλάσσια.

Οι μηχανές τους είναι κινούμενα πανάκριβα "κοσμήματα" που κυκλοφορούν στους δρόμους από την Ηγουμενίτσα μέχρι την Πάργα, την Πρέβεζα, ακόμη και την Κέρκυρα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες άνδρες αναβάτες διακρίνομαι και ελάχιστες γυναίκες να οδηγούν μοτοσυκλέτες .Όλα τα μέλη έχουν την ίδια μάρκα μοτοσυκλέτας και όπως μας είπαν κάνουν διαδρομές σε όλο τον Κόσμο, γιατί είναι ο τρόπος ζωής τους.

Η συνάντηση έκρυβε και μία έκπληξη. Αναβάτης από την Κύπρο, επέλεξε την παραλία του Δρεπάνου και το ηλιοβασίλεμα, για να παντρευτεί την αγαπημένη του.

Η Διεθνής συνάντηση στο Δρέπανο, έθεσε σε αυξημένη ετοιμότητα τις Αρχές Ασφαλείας. Στην Ηγουμενίτσα η δύναμη της Αστυνομίας ενισχύθηκε με άνδρες του ελληνικού FBI από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.