Η αστυνομική διεύθυνση Ηγουμενίτσας θα ενισχυθεί με δυνάμεις από διπλανούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα πάει κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία, η ΚΥΠ, το Λιμενικό και οι τελωνειακές αρχές ενόψει της παγκόσμια συγκέντρωσης της λέσχη μοτοσικλετιστών Hells Angels στην Ηγουμενίτσα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 5.000 μέλη των Hells Angels αναμένονται στο κάμπινγκ στο Δρέπανο κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Οι Hells Angels είναι μία αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσικλετιστών, καθώς μέλη τους έχουν συνδεθεί κατά το παρελθόν με υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ στο παρελθόν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, πριν μία δεκαετία στην συγκέντρωσή τους πάλι στην Ηγουμενίτσα, ένας 41χρονος Έλληνας είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου έξω από κατάστημα εστίασης. Στην Αμερική, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τους Hells Angels εγκληματική οργάνωση.

Ενόψει του τριημέρου, η αστυνομική διεύθυνση Ηγουμενίτσας θα ενισχυθεί με δυνάμεις από διπλανούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα πάει κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI, κυρίως από την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα έγιναν συναντήσεις ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., με στελέχη του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας απ όπου και αναμένονται οι περισσότεροι μοτοσικλετιστές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί οι διωκτικές αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα πρόσωπα - στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος.

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Σημειώνεται ότι απόρρητη έκθεση για τις συνολικά 8 λέσχες των Hells Angels στην Ελλάδα και τα μέλη αυτών έχει συντάξει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.