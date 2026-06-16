Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε στην Ηλεία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για εμπορία ανθρώπων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Καπελέτου αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος του είχε ζητήσει χρηματικό ποσό προκειμένου να μεσολαβήσει για την έκδοση βίζας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το θύμα εισήλθε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2025 και στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τελευταίος φέρεται να παρακράτησε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να του υπέδειξε τον χώρο διαμονής και εργασίας του και να τον εξανάγκαζε σε καθημερινή εργασία, παρακρατώντας κάθε μήνα 500 ευρώ για την αποπληρωμή υποτιθέμενου χρέους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε καταλύματα στη Βάρδα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 19 διαβατήρια, 65 υπογεγραμμένα έγγραφα με στοιχεία αλλοδαπών, εννέα φωτοτυπίες διαβατηρίων, τρία κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες SIM και μία άδεια κυκλοφορίας οχήματος.

Παράλληλα, σε οικισμό της Βάρδας βρέθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που ανήκει στον γιο του κατηγορούμενου. Το όχημα κατασχέθηκε, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα.