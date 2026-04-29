Ο 18χρονος φοιτητής εν εξάλλω απειλούσε να πέσει στο κενό από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που διαμένει.

Με επιχείρηση της αστυνομίας απομακρύνθηκε από την πολυκατοικία ο νεαρός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη που σε κατάσταση αμοκ πετούσε πράγματα απο το μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Κασσάνδρου ζητώντας τη βοήθεια ψυχολόγου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5nxudhrkcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο το οποίο και αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας μετά από διαπραγματεύσεις κατάφεραν να κατευνάσουν τον 18χρονο φοιτητή. Σύμφωνα με το parallaximag πρόκειται για 18χρονο φοιτητή με καταγωγή από την Εύβοια που βρίσκεται σε τεταμένη ψυχολογική κατάσταση. Αφού πέταξε στο δρόμο καρέκλες και αντικείμενα από το μπαλκόνι ενώ έψελνε το «Πάτερ Ημών» απειλούσε να πέσει στο κενό από τον τρίτο όροφο.

Παράλληλα συμφοιτητές του έφτασαν κάτω από το σπίτι προκειμένου να τον πείσουν να ηρεμήσει. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε και το συμβάν έληξε ομαλά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5paftx0nq9?integrationId=40599y14juihe6ly}