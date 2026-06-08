«Δουλεύουμε πολύ σκληρά ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα όχι απλά να αυξηθεί και να κλιμακωθεί, αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς κανέναν αποκλεισμό, όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος της Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις», δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Αναφορικά με τα όσα έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, απάντησε ότι «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές, από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε και δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες».

Επεσήμανε, δε, ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε καταστήσει σαφές με κάθε τρόπο ότι θα δεν έχουμε μέλη βουλευτές της παρούσας Βουλή».

Όσον αφορά τις επιθέσεις που δέχεται μέσω διαδικτύου είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι «δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες».

«Εργαζόμαστε για να μετουσιωθεί όλο αυτό σε μια ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα»

«Φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν τα κόμματα όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις. Μια συνέπεια, μια ροή, μια αποφασιστικότητα, στοιχεία τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα όχι απλά να αυξηθεί και να κλιμακωθεί αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα», είπε και συνέχισε: «Έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ότι αφορά την ακρίβεια. Τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσομακροπρόθεσμα, αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός ο οποίος προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλ. Τσίπρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Νέα πρόσωπα και νέα χαρακτηριστικά φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας»

Ερωτηθείσα πως μπορεί να ελπίζει ο κ. Τσίπρας ότι θα ανεβάσει το ποσοστό του από το 17% που είχε σε ποσοστό αυτοδυναμίας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, απάντησε: «Καταρχάς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έχουν αλλάξει σημαντικά. Κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ότι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο και έρχεται και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Μιλάει με πολύ σαφήνεια για το πως θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, και στην ενέργεια και στη στέγαση και σε ότι αφορά την ακρίβεια. Μιλάει με μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση την παιδεία και την υγεία, και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση».

«Δεν παρεμβαίνουμε, δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις άλλων κομμάτων»

Ερωτηθείσα αν υπάρχει πιθανότητα ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε: «Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς, από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ και δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Συμπαράταξη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα προκειμένου να γεννηθεί μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ και μια σύγχρονη κυβερνώσα Αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς κανέναν αποκλεισμό κι όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος της Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλες είναι ευπρόσδεκτοι αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις».

«Οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν από τα όργανα»

Ερωτηθείσα αν οι βουλευτές από τα άλλα κόμματα που θα έρθουν στην ΕΛΑΣ θα είναι αυτομάτως υποψήφιοι, είπε: «Όχι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε καταστήσει σαφές με κάθε τρόπο ότι θα δεν έχουμε μέλη βουλευτές της παρούσας Βουλή».

«Αν κάποιος παραιτηθεί από βουλευτής;», ρωτήθηκε κι απάντησε: «Ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Λειτουργούμε με αυτό το σχήμα, έχουμε ισότιμα μέλη τις υποψηφιότητες θα τις καθορίσουν τα συλλογικά μας όργανα».

«Δεν θα κάνουμε πίσω από τις θέσεις μας»

Ερωτηθείσα ποια είναι η θέση της ΕΛΑΣ στην ενδεχόμενη πρόταση του κ. Φαμελλου να κατέβουν μαζί τα δύο κόμματα, είπε: «Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ή να υπαναχωρήσουμε από τη θέση την οποία έχουμε διατυπώσει. Ξέρουμε ότι η ίδρυση της ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου, εξάλλου η Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για την ανασύνθεση δυνάμεων, τον πολλαπλασιασμό, την επανίδρυση μιας ισχυρής, μιας νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ και με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάμε για πανστρατιά για κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη μέσα από τις γραμμές μας για αυτό μιλάμε και για Συμπαράταξη χωρίς αποκλεισμού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις άρα εφόσον μιλάμε για ένα φορέα που δουλεύει για έναν φορέα που δουλεύει έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεργασίες σε αυτή τη βάση. Ήμασταν όλο αυτό το διάστημα ξεκάθαροι»

«Η ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει άγχος»

Σχετικά με την κρίση Σαμαρά και Ανδρουλάκη ότι ο κ.Τσίπρας ταυτίζεται με τον κ. Μητσοτάκη, δήλωσε: «Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός, σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, κανένα έρεισμα ούτε στην πραγματικότητα ούτε καν στην κοινή λογική από εκεί και πέρα εκεί εντάσσω και ανήθικες και συκοφαντικές επιθέσεις που δεχόμαστε στο τελευταίο διάστημα. Έχει δημιουργηθεί άγχος».

«Νομικές ενέργειες για τις διαδικτυακές επιθέσεις από τρολ»

Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, τόνισε: «Είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμά που έχει έχουν προκαλέσει ένα πανικό ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Σε ότι με αφορά πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρολ του διαδικτύου έσπευσε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος σε τράπεζα σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Αποφάσισα να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες».

«Καμία ελπίδα γι’ αυτή την κυβέρνηση»

Κληθείσα να σχολιάσει τον επικείμενο ανασχηματισμό, δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την κυβέρνηση, είναι τόσο βαθιά η διαφθορά, είναι τόσο πολύ έντονη η αίσθηση αυτής της νοοτροπίας που εξέφρασε κι ο κ. Λαζαρίδης «γιατί είμαι ωραίος», είναι τόσο έντονο το στοιχείο της κομματικής συνείδησης έναντι της εθνικής δηλαδή είναι μια κομματική συνείδηση που λειτουργεί απόλυτα σε βάρος της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής, σε βάρος της κοινωνικής Δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία ελπίδα ένα τέτοιο σχήμα να κάνει οτιδήποτε καλό σε αυτό τον τόπο από εδώ και πέρα».